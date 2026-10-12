璀璨之城｜張曦雯排戲霸氣退情敵　吳卓羲秒護妻甜認「我太太」

無綫重頭劇《璀璨之城》未播出已話題度爆棚！除了豪門爭產與家族復仇的重頭戲外，飾演夫妻的吳卓羲與張曦雯亦因「戲假情真」爆出緋聞，備受矚目！日前監製陳維冠（Joe）於社交媒體公開「二少二少奶搞笑日常」排戲花絮，記錄二人甜爆排戲的爆笑過程；加上早前二人首度同場出席記招時的大方放閃，令緋聞再度升溫，旋即引爆網民熱議。



無綫重頭劇《璀璨之城》。（IG@johngor2022）

綵排排戲互撩直擊

從影片所見，吳卓羲與張曦雯、關嘉敏正認真排戲。當吳卓羲與關嘉敏對話時，張曦雯緩緩走過來「正印」上身開口：「如果你想搵人包養嘅話，我可以介紹畀你識。」吳卓羲聞言秒速展現護花本色，即刻接話：「我太太，介紹你識我太太。」關嘉敏自討沒趣尷尬走開，隨後吳卓羲與張曦雯繼續甜蜜對戲。

吳卓羲秒展護花本色。（抖音@陳維冠）

到了正式拍攝時，場面更加笑料百出！吳卓羲正向關嘉敏介紹賽馬，張曦雯緩緩走入鏡頭接話，豈料話音剛落，她自己先忍不住捂嘴笑場NG。吳卓羲沒好氣地搞笑吐槽：「你早啲入嚟得唔得呀？」張曦雯笑著回應：「我入唔到呀。」二人戲裏戲外互動默契十足，粉紅泡泡滿瀉！

張曦雯捂嘴笑場。（抖音@陳維冠）

吳卓羲搞笑吐槽。（抖音@陳維冠）

「以貓傳情」戲假情真？

而二人的緋聞，起因其實極具戲劇性。早前吳卓羲於珠海拍攝《璀璨之城》期間，曾親切收養一隻流浪貓，當時他更被目擊一邊抱着貓咪，一邊親民為粉絲簽名。豈料不久後，這隻貓咪竟神奇出現在劇中飾演其老婆的張曦雯家中，隨即被眼尖網民抓包，質疑二人「一隻貓兩份養」，因而爆出「以貓傳情」、戲假情真之說。

不少網民質疑二人「一隻貓兩份養」。（小紅書）

張曦雯家中的新成員冬菇，眼睛、毛色、紋理跟吳卓羲月前所抱的一模一樣。（IG@kelllycheung）

傳緋聞後首度同場

緋聞傳出後，二人首度同場出席記者會，自然成為全場追訪焦點。雖然被問到是否正式拍拖時，二人語帶保留，但雙方眉梢眼角的甜蜜之情早已溢於言表。張曦雯甜笑大讚對方細心又照顧人，而吳卓羲被問到覺得張曦雯做女朋友如何時，更毫不避諱直言：「做女朋友就梗係冇得頂！」