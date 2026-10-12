52歲港姐冠軍翁嘉穗激罕大騷性感本錢　網民驚嘆：逆天凍齡

現年52歲的1997年香港小姐冠軍翁嘉穗（Virginia），自1999年嫁給年長20載的海馬牌床褥創辦人兼七海化工集團主席鄔友正後，便淡出娛樂圈，專心相夫教子，過著令人羨慕的豪門少奶奶生活。雖然近年她已鮮少在幕前露面，但依然活躍於社交平台，不時分享奢華日常與保養得宜的凍齡美貌。

好性感。（IG:kashuivirginia)

大騷性感本錢 網民驚嘆：逆天凍齡

今日（12/10）翁嘉穗在社交平台驚喜大派福利，分享了一組在豪華遊艇上拍攝的激罕泳裝寫真，並配上感性文字：「還好嗎，還好嗎？容貌已變化，你今天還好嗎？」相片一出，隨即引來大批網民熱烈討論，連天后鄭秀文（Sammi）等圈中好友亦紛紛讚好 ！

照片中，翁嘉穗置身於遊艇甲板上，身穿一襲貼身黑色連身泳衣，胸前採用獨特的深色薄紗透視設計，性感得來不失高貴。雖然已是兩子之母且年屆52歲，但 Virginia 的身材管理依然令人驚嘆，皮膚白皙緊緻，平坦的小腹、纖細的腰身和一雙修長美腿一覽無遺，絲毫看不出歲月的痕跡。她頭上綁著精緻的藍白花紋蝴蝶結，一頭棕紅長髮在海風中肆意飄揚，時而輕撫額角、時而憑欄遠眺，舉手投足間充滿了自信與貴婦的優雅氣質。不少網民看到照片後紛紛留言大讚：「完全係逆天凍齡！」、「氣質依然在！」

好性感。（IG:kashuivirginia)

好性感。（IG:kashuivirginia)

好性感。（IG:kashuivirginia)