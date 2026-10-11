「東張女神」麥詩晴黑色蕾絲低胸裝騷身材　網民大讚︰原來咁有料

現年29歲的無綫藝人麥詩晴（Ceci），自2020年參加《香港小姐競選》晉身十強入行以來，一直以大方得體、乖乖女的形象示人。近年除了積極參與劇集拍攝，去年5月更正式加入《東張西望》成為新一代「東張女神」，人氣持續急升。向來作風敢言、性格率真的她，近日在社交平台上罕有地大發福利，貼出一組性感指數破表的自拍照，瞬間引發網民熱烈討論！

「東張女神」麥詩晴。（IG:szeching124)

麥詩晴在社交平台上載了幾張近照，相中的她化上精緻妝容，一頭微捲的深色長髮自然散落在肩頭，展現出成熟的女人味。最吸睛的莫過於她身穿一件黑色細肩帶喱士（蕾絲）低胸上衣，貼身剪裁不僅完美襯托出她的白皙肌膚與纖細鎖骨，更將其深藏不露的豐滿上圍與迷人事業線展露無遺，性感本錢大解放！

照片中，Ceci 展現出多樣魅力。其中一張她一邊手持鏡頭自拍，一邊對著鏡頭展露招牌的甜美燦爛笑容，陽光又帶點微醺的嫵媚；另一張她則微微側頭，眼神迷離地凝望鏡頭，展現出少有的冷艷與性感氣質，電力十足。

這輯突破尺度、充滿健康性感的照片一出，隨即引來大批粉絲和網民「心心眼」圍觀，紛紛留言大讚：「Ceci 呢次太火辣了！」、「平時包到實，原來咁有料！」、「呢身喱士吊帶真係令人流鼻血」、「甜笑同放電都咁好睇，真係頂唔順！」、「新一代女神當之無愧！」