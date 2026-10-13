「澳門鋼琴女神」楊倩兒大曬火辣泳照　網民大呼：不愧係女神

被譽為「澳門鋼琴女神」的楊倩兒（Kimberly），不僅憑著精湛的琴技與音樂才華在澳門樂壇及網絡上備受矚目，其精緻的五官與玲瓏浮凸的身材，更讓她成為無數網民心目中的「氣質女神」。一向不吝嗇在社交平台分享生活點滴的她，近日再度大放福利，罕有地分享多張性感與健康兼備的「大解放」美照，隨即引來網民瘋狂點讚！

好有活力。（IG:kimberlychichi)

波希米亞泳裝大解放！沙灘女友視角電暈全網

在最新曝光的相片中，楊倩兒身穿一套色彩斑斕的波希米亞風比堅尼，坐在沙灘上大方展現驕人上圍與緊緻的身段，配上身後的滾滾浪花與燦爛陽光，畫面吸睛指數爆燈！她更一連發出多張躺在沙灘椅上的高角度「女友視角」自拍，不時對著鏡頭單眼眨眼放電與甜笑，電力十足，網民紛紛留言大讚：「女神太火辣了！」、「靚到天花板！」、「好想同你一齊做運動！」、「不愧係女神！」

動靜皆宜！網球場與健身房展現緊緻馬甲線

除了比堅尼福利外，熱愛運動的楊倩兒亦不忘展現她健康活力的一面。無論是穿著紫紅色運動 Bra Top 坐在健身房內展現完美的肌肉線條，還是戴上棒球帽、手持網球拍在紅土球場上的英姿，都散發著滿滿的陽光朝氣。她更分享了在沙灘上拉下一邊肩帶、回眸一笑的隨性照片，將健康與性感平衡得恰到好處。

身兼音樂家、模特兒及演員多重身份的楊倩兒，早於 2015 年就獲得「第一屆全澳青年流行鋼琴比賽」金獎，其後取得澳門理工大學（前身為澳門理工學院）音樂學士學位，絕對是才貌雙全。今次在社交平台的「大解放」，不僅讓大家看見她優雅琴聲背後的反差魅力，更再次印證了「鋼琴女神」名不虛傳。

性感尤物。（IG:kimberlychichi)