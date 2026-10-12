江美儀《一個好人》遭指控做騷「假善心」 　首開腔反駁變羅生門

視后江美儀前年（2024年）拍攝TVB綜藝節目《一個好人》，落區做義工幫基層滅蟲。豈料日前滅蟲組織負責人陳家駱（阿臣）突然發長文，指控江美儀當年拍攝時遲到兼態度高冷，在現場拿着蒸氣機擺姿態拍攝兩小時後便離場，將剩餘98%的滅蟲工作留給他一人處理，質疑節目組和江美儀的義工服務只是「為做騷」，並非真心行善，事件引起網民熱議。面對「假善心」指控，江美儀今日（12日）回應《香港01》，以簡短12個字否認！

陳家駱控訴視后遲到高冷僅拍2%進度。（YouTube@TVB USA Official）

江美儀為善舉「豁出去」。（YouTube@TVB USA Official）

爆江美儀鏡頭前拿着蒸氣機擺姿態拍攝兩小時。（YouTube@TVB USA Official）

江美儀12字回應「做騷」指控

事件連日來在網上發酵，不少觀眾質疑節目真偽。江美儀就阿臣的各項指控回覆《香港01》，她以短訊簡短回覆：「唔係事實嘅嘢，唔回應啦，多謝！」事件似乎另有內情，但江美儀未有再作其他補充。

江美儀指「唔係事實」，所以唔回應。（IG@elenakongmayyee）

江美儀在節目中對床蝨表示恐懼。（YouTube@TVB USA Official）

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滅蟲負責人發文痛控 拍兩小時僅完成2%工作

回顧今次風波，滅蟲組織義工阿臣日前在社交平台撰寫長文，爆出《一個好人》的拍攝內幕。出身基層兼受過床蝨煎熬的阿臣表示，當年因組織缺乏資金，期望透過節目曝光吸引善長捐款，才說服客戶借出單位並分文不收，更自費購買6件即棄保護衣供工作團隊使用。

不過阿臣指控，江美儀當日不僅遲到，拍攝時僅拿着蒸氣機處理了約2%的工作。隨後導演突然叫他落樓下補鏡頭，並隨即宣佈原定回辦公室的訪問取消且「原地解散」。阿臣指自己被迫獨自留在滿布床蝨的單位內苦幹2.5小時完成剩餘98%的工作，更指劇組離場時順手取走他自費購買的保護衣，連一杯奶茶的慰問都沒有。

痛心「真心被踐踏」 網民反應熱烈

阿臣在文中提到，過去與《星期日檔案》團隊合作時，對方即使面對惡劣環境亦全程相陪，對比之下，這個娛樂節目完事即走，令他直言：「呢個節目令我從此對上電視做好事嘅人多咗數不盡嘅有色眼鏡同質疑。」事件曝光後引發大批網民同情阿臣的遭遇，批評劇組欠缺尊重；不過隨著江美儀以「唔係事實」正面否認，事件已變成雙方各執一詞的羅生門。

陳家駱（阿臣）。（YouTube@TVB USA Official）

（Threads@LITTLE LIGHT）

怒轟假慈善節目踐踏真心義工。（Threads截圖）