41歲東張女神梁麗翹曬健身房零贅肉馬甲線　產後曾暴肥靠毅力翻身

無綫資訊王牌節目《東張西望》主持、現年41歲的「東張女神」梁麗翹（Nicole），自2017年與圈外男友結婚並先後誕下一女一子後，一直被譽為圈中的「全能靚媽」。雖然已是兩孩之母，但Nicole對自我身形管理極為嚴格。近日，她就在社交平台大騷自己在健身房的fit爆自拍照，fit到漏的身材隨即引來網民熱烈討論！



從照片所見，她身穿一套墨綠色的運動Bra Top及緊身運動短褲，站在健身室的跑步機旁進行鏡前自拍。照片中的她線條極為緊緻，腹部的馬甲線與腹肌輪廓若隱若現，手臂與大腿毫無贅肉，散發出健康又自信的「線條美」！即使她用手機遮着大半張臉，但單憑其健美體態與隱約透出的結實肌膚，已足夠令人驚艷。

曾自爆產後肥腫難分 靠毅力與調整飲食「絕地翻身」

其實Nicole的Fit爆身形並非天生，她曾透露自己在懷孕期間體重一度飆升至最高峰的160磅，產後更曾因身形走樣而感到困擾，出鏡時甚至被嫌棄肥腫難分。不過，她憑藉驚人的毅力，透過調整飲食以及積極投入運動，成功減去數十磅，回復甚至超越了當年選港姐時的狀態！Nicole今次的Gym房自拍曝光後，隨即引來大批粉絲與網民激讚：「呢個身材邊度似生過兩個小朋友？」、「腹肌太厲害了！」、「不愧係東張女神，狀態越來越好！」

好有女人味。(IG:nicoleleung1114)

好有女人味。(IG:nicoleleung1114)

Fit爆身形。(IG:nicoleleung1114)