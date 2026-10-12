女神2｜何沛珈俞可程「雙女搶一男」　預告驚現隱藏女神添變數？

TVB戀愛真人騷《女神配對計劃2》昨晚播出的第六集《女神2》進行了首輪淘汰，16位求愛勇者需各自投選現時「最有好感女神」，至於五位女神何沛珈（Roxanne）、阮嘉敏（Mandy）、陳若思（Amber）、俞可程（Kanis）及郭珮文（Juliana）亦需各自投選現時「最有好感求愛勇者」。

「人揀我，我揀人」女神可揀求愛勇者，求愛勇者亦可揀女神。（公關提供）

丁標等4位勇者無奈離場

與上季一樣，首輪求愛勇者淘汰名單，由花生團成員：Amber閨密Sam Lau（劉倬昕）、Juliana閨密鄧凱文（Eris）、Mandy閨密鄧依婷、Roxanne閨密游嘉欣及Kanis家姐及「玄學天后」雲文子師傅商討選出，結果在五角枱環節近乎隱形的Ares及Man Lung齊齊被淘汰，另還有表現差強人意的兔仔，以及被指「與心儀女神冇火花」的丁標！最終，4人因未獲女神「心動吊墜」保護，全部被淘汰！

被淘汰求愛勇者Ares（公關提供）

被淘汰求愛勇者Man Lung（公關提供）

被淘汰求愛勇者兔仔（公關提供）

被淘汰求愛勇者丁標（公關提供）

丁標大方送「離別擁抱」

4位淘汰者中，以丁標離開一刻最為感人，對於Amber致歉因不知情而未有以心動吊墜保護丁標時，平時極孩子氣的丁標忽然變Man：「好開心有呢次機會正正經經講出我嘅諗法，咁冇就冇，it’s ok！」說畢，Amber與丁標更上演了感性到爆的「離別擁抱」。丁標還感性發表淘汰宣言：「好多謝你第一下邀請我，第二下撳咗燈，我哋真係成功match咗，亦都好成功喺五角形枱同你面對面傾到偈，呢個可能就係一個緣份。」而節目後，丁標亦有在社交網留言祝福Amber：「喺呢度祝你搵到你嘅幸福，享受接下嚟嘅旅程」，相當有風度。

丁標加油。（公關提供）

丁標淘汰惹Bob眼濕濕

網民對於「可愛丁標」被淘汰大感肉緊，並為其留言打氣：「丁標咁努力都foul有d可惜」、「丁標表現得好好，幾可愛，每Round都好努力爭取」、「丁標真係盡力又超級投入，同Amber都相處唔錯」、「丁標內在絕對唔差，相信往後會有女仔識得欣賞」、「唔使灰心，相信透過今次節目有更多人認識，欣賞你，樂觀正面性格」、「丁標應該留低，佢好真誠」、「唔緊要，緣份到嘅時候自然會到」、「至少有觀眾記得你，希望搵到一個互愛嘅人」。就連主持人Bob，亦於社交平台留言嗌不捨：「丁標最後嗰一幕，竟然睇到我眼濕濕，黐線！」

丁標嘅「被淘汰宣言」勁Man，令「金牌媒人」阿Bob都覺得好感動。（公關提供）

何沛珈俞可程同時揀Oscar

不過最緊張環節，還是五位女神的心動選擇！Mandy毫無懸念選了東東，阿Ju選了前度Ice、Amber意外地沒選Alan選了與自己性格「一凹一凸」的阿朗，不過最令人震驚的，是Kanis與Roxanne同時選擇了Oscar。對於自己忽然成搶手貨，當事人Oscar極意外：「喺揭曉嗰吓我有啲震驚。」Kanis則大嗌擔心：「點算呀？會唔會之後Oscar都想去了解吓第二個人呢？」一直未與任何求愛勇者有明朗化關係的Roxanne，則坦言開始留意Oscar，《女神2》未來充滿變數。

Ice同Preston競爭激烈。（公關提供）

Ice同Preston競爭激烈。（公關提供）

阿朗「練」贏Alan，後來居上。（公關提供）

Kanis與Roxanne同時選擇了Oscar。（公關提供）

何沛珈主動爭取獲網民力撐

由於今季《女神2》不設女神分組，每位女神／求愛勇者都有資格了解任何人，並於真正了解清楚後才決定與誰配對，並非一、兩次約會就定生死，更強調了解及相處的重要性，過程將更貼近現實！對於Roxanne成為首位站出來爭取了解Oscar的女神，網民反應熱烈，有網民認為她很勇敢，Oscar人氣亦因而再度飆升，節目一時之間變成「Oscar配對計劃」：「Oscar太靚仔，有其他女仔心動好正常，Roxanne好勇敢」、「靚仔的確會多人爭」、「真愛係會出現呢啲波折嘅」、「Oscar應該畀個機會了解Roxanne」、「睇得出Roxanne揀得好謹慎，每次都考慮好多，係唔想隨便揀先做呢個決定」、「我覺得Oscar會對Roxanne心動，兩個都靚仔靚女。」當然亦有大批網民戥Kanis肉緊，又大讚二人甜品時間相處甜蜜。想知Oscar最後「情歸何處」？就要密切留意節目。

因為今年賽制鼓勵大家多啲認識唔同嘅人，所以Roxanne呢一票就投咗畀Oscar。（公關提供）

首創「0票即淘」女神賽制

今季最刺激新賽制，是女神亦有機會被淘汰，賽制是大會會公布12位成功出線求愛勇者的「投選最有好感女神」結果，若有女神未能獲取任何票數，需即時執包袱離開。最終Kanis、Amber、阿Ju各得三票，Mandy 2票，Roxanne1票，成功全線過關！

下集預告驚現神秘女聲

昨晚另一大焦點，是在片尾的下集預告中，5位女神與10位求愛勇者齊齊現身浪漫草地，當中Oswald與Oscar齊齊神秘消失。正當眾人奇怪之際，草地上的大屏幕忽然播片，出現紫色《女神2》logo，內容是有至少一把神秘女聲與Oswald閒聊：「你知唔知點解我會喺度，其實你覺得我係嚟做咩？我係今季新加入嘅隱藏女神。」由於成件事「見聲唔見人」，不少網民競猜「隱藏女神」真身，欲知詳情，敬請繼續收睇新一集《女神2》。