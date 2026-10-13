熊黛林迎46歲生日百億老公深夜冧妻　八歲孖女神複製父母強大基因

名模熊黛林（Lynn），與「百億塑膠廠大王」郭達昌之子、郭可盈的弟弟郭可頌於2016年拉埋天窗，婚後再誕下雙胞胎女兒Kaylor和Lyvia，一家四口樂也融融。日前熊黛林迎來46歲生日，夫妻倆接連於社交媒體大放閃光彈，除豪送玫瑰曬恩愛外，更曝光罕見全家福，隨即引發全城網民熱烈圍觀！



熊黛林與郭可頌婚後誕下雙胞胎女兒Kaylor和Lyvia。（IG@lynnx1010）

熊黛林迎來46歲生日。（IG@lynnx1010）

熊黛林捧粉紅玫瑰甜蜜放閃

相中所見，壽星女熊黛林手捧一大束由老公精心準備的粉紅玫瑰，在開揚城市景觀前甜笑自拍，狀態極勇，另一張合照更與郭可頌緊緊相依，甜蜜之情溢於言表！而身為「愛妻號」的郭可頌更在老婆慶生後，於11日凌晨特意曬出溫馨全家福，以全英文寫下深情告白，大讚太太是「最閃耀、最善良、最貼心的人」，字裏行間盡顯對太太的無盡寵溺與愛意，冧爆全網！

高調放閃。（IG@lynnx1010）

甜蜜之情溢於言表！（IG@lynnx1010）

熊黛林年年生日必放閃。（IG@lynnx1010）

兩女遺傳神複製郭可頌與熊黛林

全家福中，已為人母的熊黛林身材樣貌十年如一日，不負「凍齡女神」美譽，與郭可頌越見夫妻相。而現年8歲的孖女Kaylor與Lyvia同樣成為全場焦點，正值換牙期的兩個小朋友毫不造作，對著鏡頭開心咧嘴大笑露出可愛的大牙罅，活潑精靈極度搶鏡！作為異卵雙胞胎的二人長相分明，網民紛紛驚嘆郭家基因太神奇：大女Kaylor五官盡得爸爸郭可頌的英氣，猶如神複製；細女Lyvia輪廓精緻，則與媽媽熊黛林如出一轍，兩姊妹各遺傳父母優良基因，令人感慨基因神奇。

兩個囡囡神奇基因各分一半神還原父母。（IG@k_3_z_z_y）

一家四口幸福滿溢！（IG@lynnx1010）