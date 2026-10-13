何超欣現身新加坡F1睇賽車　合照谷愛凌章澤天大曬頂級社交圈

已故賭王何鴻燊孻女何超欣（Alice）自小已深得賭王寵愛，曾被爸爸公開大讚「靚到不得了」，自小品學兼優的她更是何家最強學霸，不但擁有美國麻省理工學院（MIT）管理學及建築學雙學位，2022年於清華大學碩士畢業後選擇留校，投身可持續發展教育事業，近年更獲委任為世界大學氣候變化聯盟（GAUC）首席青年官。近日何超欣飛赴新加坡出席 F1大賽，在社交媒體高呼「新加坡F1 好多帥哥啊」，大曬高規格名媛社交圈，隨即引爆網絡熱議！

何超欣現身新加坡F1大賽。（微博@何超欣Alice）

何超欣、賽車手周冠宇。（微博@何超欣Alice）

頂級名媛圈同框谷愛凌章澤天

照片所見，何超欣在現場化身「集郵女王」，分別與各路巨星展開單獨合照。她與戴著藍白棒球帽、型格十足的滑雪女神谷愛凌貼頭自拍，兩人氣氛融洽，滿滿青春朝氣且狀態好到發光；隨後她亦與京東公益基金會榮譽理事長章澤天合照，兩大名媛同框各有美態。同場她更與金曲歌王林俊傑（JJ）、內地人氣演員龔俊、周翊然，以及前世界一級方程式錦標賽（F1）中國首位正賽車手周冠宇合照，星光爆棚！

谷愛凌、何超欣。（微博@何超欣Alice）

何超欣、章澤天。（微博@何超欣Alice）

何超欣、龔俊。（微博@何超欣Alice）

黑紅賽車裙大曬高挑身段

穿搭方面，何超欣展現極高時尚駕馭力！她先以一身黑紅拼色賽車外套搭配黑色超短裙亮相，大騷筆直白皙的逆天長腿，身材比例驚人；其後她換上米白條紋印花襯衫，輕輕解開鈕扣小露內搭，低調展現率性性感魅力。

大騷筆直白皙長腿。（微博@何超欣Alice）

低調透出誘人性感。（微博@何超欣Alice）