蔡少芬現身迪士尼身形暴瘦惹憂心　張晉甜蜜餵食妻子閃爆路人

演藝圈中的模範夫妻蔡少芬（Ada）與張晉結婚多年，一直恩愛如初。近日，有網民於香港迪士尼樂園野生捕獲二人，兩夫婦打扮非常休閒低調，表現得極為輕鬆貼地，親力親為照顧小朋友，完全沒有明星架子。

蔡少芬（Ada）與張晉結婚多年，一直恩愛如初。（IG@adachoi9800）

蔡少芬雙頰凹陷引關注

當日蔡少芬身穿藍色T恤搭配寬鬆牛仔褲，外披一件白色連帽衛衣，幾近脂粉未施、以素顏示人。她一頭紅棕色短髮隨性披肩，路人鏡頭下的她身形極為瘦削單薄，雙頰亦明顯凹陷，整體狀態令不少粉絲擔心不已，紛紛留言希望她能注意身體、多補充營養。

蔡少芬現身迪士尼身形暴瘦引網民擔憂。（小紅書@讀樹）

張晉大病後滿頭白髮略顯滄桑

張晉的外貌變化同樣成為焦點，他穿著黑色寬鬆衛衣配黑色長褲，剪了一頭俐落短髮，但髮絲間卻布滿了極為明顯的白髮，讓不少網民直呼歲月不饒人。張晉如今的狀態亦讓不少人聯想到他曾因心臟血管嚴重堵塞近八成，在鬼門關前徘徊；蔡少芬於出席劇集宣傳活動時更曾心有餘悸地透露，老公在新加坡旅遊時突發呼吸困難，返港檢查後緊急接受「通波仔」（心臟血管成形手術）保命，自己當時險些「做寡婦」。經歷過大病一場後，張晉雖然身體康復，但整體清減不少且白髮激增。

張晉大病後滿頭白髮略顯滄桑。（小紅書@讀樹）

張晉甜蜜餵食蔡少芬

在樂園遊玩期間，張晉展現出貼心好男人的一面，旁若無人地親手拿起小食甜蜜餵給蔡少芬。而蔡少芬則眼神專注地看著老公，自然地張嘴接過食物，兩人眼神交流間滿是默契與溫柔，畫面甜度爆表，閃爆不少現場路人。不少網民看完照片後紛紛大讚：「兩人依然像初戀一樣甜！」、「這才是最真實、最幸福的婚姻模樣。」

張晉甜蜜餵食蔡少芬閃爆路人。（小紅書@讀樹）

張晉甜蜜餵食蔡少芬閃爆路人。（小紅書@讀樹）

蔡少芬（Ada）與張晉結婚多年，一直恩愛如初。（IG@adachoi9800）