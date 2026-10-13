《律政可人兒》Selma Blair搭飛機失控　咬傷空服員試圖開機艙門

曾演出電影《律政可人兒》（Legally Blonde）的54歲荷里活女星莎瑪貝雅（Selma Blair），竟驚傳在萬米高空中暴走！



她於美國時間11日搭乘達美航空（Delta Air Lines）從洛杉磯飛往紐約途中，突然在機上失控狂揍空服員，甚至張口咬傷另一人，更一度企圖在飛行中強行拉開機艙門，驚悚過程嚇壞全機乘客。班機降落紐約甘迺迪國際機場後，她隨即遭警方逮捕並緊急送醫。

Selma Blair驚傳坐飛機暴走，狂揍空服員，甚至張口咬傷另一人，更一度企圖在飛行中強行拉開機艙門。（Getty Images）

Selma Blair曾出演《律政可人兒》《天魔特攻》等知名影視劇：

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綜合外媒報導指出，該班機機師在飛行途中緊急向地面通報有「失控暴力乘客」。莎瑪貝雅不僅對機組人員施暴，更疑似因情緒失控，拿自己的頭猛力撞擊機艙隔板。班機降落後，兩名受傷的達美航空員工被緊急送往醫院治療，其中一人傷勢相當嚴重。由於事發地點位於萬米高空，目前全案已移交美國聯邦調查局（FBI）接手調查，達美航空也對此發表嚴正聲明，重申對機上暴力違法行為實施「零容忍」政策。

對此，莎瑪貝雅的發言人出面證實此事，並解釋她當時是因為「經歷了一場突發的醫療緊急狀況」才導致情緒失控與脫序行為，目前其身體狀況已趨於穩定。

事實上，這已非莎瑪貝雅首次在機上發生脫序事件。早在2016年，她就曾因將處方藥與酒精混用，在航班上失控尖叫而被送醫。她在2018年不幸被診斷出罹患罕見疾病「多發性硬化症」（MS），導致身體機能逐漸失調，近年淡出演藝圈並專注於公益活動。

莎瑪貝雅過去也在自傳回憶錄中坦承，自己長期受到嚴重社交焦慮症所苦，經常會「瞬間短路」，過去甚至曾咬過名模Kate Moss與女星Sienna Miller等大咖名人。如今再度因高空驚魂失控事件躍上新聞版面，究竟是罕病發作抑或是藥物影響，仍有待FBI後續調查釐清。

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