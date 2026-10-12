空姐怒轟資深女歌手尖酸刻薄　網一致猜測是蔡琴　更有加碼爆料

金曲歌后蔡琴唱紅《恰似你的温柔》《被遺忘的時光》等經典好歌，是歌壇地位舉足輕重的大姐大，最近卻遭影射是頂級奧客（態度惡劣的客人）。



據台灣媒體「NOWNEWS今日新聞」報道，一名空姐近日在Threads上發文抱怨，寫道：「在飛行9年的時間，我第一次用『尖酸刻薄』來形容一位客人。我記得她是一位很有名氣的歌手，在我爸媽那個年代，甚至是許多人心中的偶像。而我，也算是聽過她的歌。今天，她剛好在我的服務區域。整趟將近三個小時的航班，冷嘲熱諷、東嫌西嫌。好像以為自己搭的是包機。」

蔡琴遭影射態度差.（微博圖片）

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空姐稱，這名歌手從飛機上的設備嫌到餐點，所有能接觸到的事物，都能成為她不滿的理由，

然後再一一在我面前酸上一遍甚至數遍。除了罵我酸我，還要逼我去管到侵犯到其他客人的權益。有時候真的覺得，一個人在舞台上有多耀眼，和她私底下如何對待別人，似乎是兩回事。

隨後留言區就開始出現網民拼湊線索，猜測這名歌手奧客是誰，有人用「高麗菜合成鋼琴」的AI照片來影射蔡琴，還有人直接用《被遺忘的時光》歌詞「是誰？在敲打我窗」來暗示蔡琴身分。

網民一致猜測空姐爆料的女歌手是蔡琴，更有其他加碼爆料：

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另外也有人留言加碼爆料，說這名女歌手30年前去台灣大學迎新晚會演出，她請校外來的同學舉手，接着開始數落地說：

台大的同學你們看， 這些都是輸你們的人啊。

讓舉手的同學感到很氣惱：「眾人都錯愕，我們都是朋友邀請，也交500元（台幣，約123港元）入場的，不是來被她羞辱的。」

不過，留言區所指的大牌女歌手究竟是否在說蔡琴，空姐不願回應，僅低調地說：「希望這件事就到此為止，也請大家不要再繼續猜測了。我已經調整好自己的情緒，也把工作上的不愉快拋到腦後了。」

針對此事，蔡琴方尚未回應。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】