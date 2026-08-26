朴修弘女兒飛機上哭鬧要求落機　反悔再登機致航班延誤70分鐘遭轟

韓國男星朴修弘（박수홍）的女兒「在伊」深受觀眾喜愛，年僅1歲多就已接下17個廣告，憑藉超萌日常狂吸粉，獲封「最強星二代」。然而，這位人氣爆棚的萌娃日前隨父母飛往關島度假時，卻因在機上不斷痛哭，最終導致航班延誤70分鐘起飛，事件曝光後惹來大批網民炮轟。眼見群情洶湧，朴修弘今日（26日）現身發文道歉。



朴修弘與小23歲妻子金多藝自2021年結婚、2024年10月迎來愛女「在伊」。（IG@happy_dahong）

朴修弘與他的女兒「在伊」。（IG＠happy_dahong）

怕影響乘客主動落機 中途反悔惹爭議

事發於8月23日，朴修弘一家乘搭大韓航空飛往關島的航班。當時在伊於機上哭鬧不止，朴修弘怕影響其他乘客，於是主動向機組人員要求落機。航空公司按程序將他們的行李卸下，怎料中途女兒突然停止哭泣，朴修弘竟然改變主意表示「要重新登機」，結果又要將行李重新運上機，導致航班延遲超一小時起飛。有同機乘客在網上大吐苦水，怒斥他將飛機當作的士：「講落機就落機，講重新登機就重新登機？」質疑他身為藝人享有特權。

朴修弘因女兒在飛機上爆喊，怕影響周圍乘客選擇落機。（Naver圖片）

但落機後又反悔重新登機，致航班延誤1小時起飛。（Naver圖片）

朴修弘發文道歉直認無知

對此，朴修弘在社交平台上發出黑底白字長文道歉，解釋當時見女兒哭到無法就座，情急之下做出錯誤決定；又承認自己對航空規定「無知」，未有考慮到重新登機及安檢會浪費大家的時間，強調絕無藉口，對受影響的乘客與機組人員致上萬分歉意。