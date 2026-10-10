百日謊言劇情｜Netflix播出時間+演員角色介紹｜金裕貞朴珍榮

《百日謊言》韓劇，有柳菩提作為編劇，劉仁植、金鈗填為執導，由金裕貞、朴珍榮、金賢珠、李茂生、陳善圭領銜主演的一套以年代愛情為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員以及人物關係。



《百日謊言》是由金裕貞、朴珍榮、金賢珠、李茂生、陳善圭領銜主演的一套以年代愛情為題材的電視劇。（tvN圖片）

《百日謊言》電視劇情大綱

1930年代日治時期的京城，身手敏捷的天才扒手李佳景（金裕貞 飾），原本只希望攢足資金前往美國展開新生活，豈料因接納抗日組織「救國團」的提議，決定喬裝成翻譯生混入朝鮮總督府，執行長達100天的臥底任務。置身於敵人的權力核心，她一方面要謹慎掩飾真實身分，另一方面亦要暗暗竊取重要情報；然而期間卻偏偏遇上了剛接任的菁英翻譯官金泰雄（朴珍榮 飾）。對方不僅精通三國語言，更是政務總監的養子，最終竟成為了令她動心的對象。這份建立於秘密與互相摸索之上的微妙關係，漸漸使身上的使命與內心的真情變得難以分清。

《百日謊言》是由金裕貞、朴珍榮、金賢珠、李茂生、陳善圭領銜主演的一套以年代愛情為題材的電視劇。（tvN圖片）

《百日謊言》播出更新時間

《百日謊言》電視劇幾時播?《百日謊言》於10月10日播放，一共有16集，由Netflix播放，每週六、日更新。

《百日謊言》演員人物關係圖

《百日謊言》演員人物關係圖（tvN圖片）

《百日謊言》演員

金裕貞 飾 李佳景

京城頂尖扒手，機智大膽，為求自由潛入總督府。

金裕貞 飾 李佳景（tvN圖片）

朴珍榮 飾 金泰雄 / 佐藤秀夫

總督府高層養子、精英翻譯官，在雙重身分與家國立場中面臨內心掙扎。

朴珍榮 飾 金泰雄 / 佐藤秀夫（tvN圖片）

金賢珠 飾 柳昭然

抗日組織「救國團」的狙擊手。

金賢珠 飾 柳昭然（tvN圖片）

李茂生 飾 柳菲利普

美國駐京特派記者。

李茂生 飾 柳菲利普（tvN圖片）

陳善圭 飾 佐藤信一

朝鮮總督府的二號人物、野心勃勃的官員。