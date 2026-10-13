新垣結衣宣布生子！與星野源結婚5年喜迎第一胎　夫妻共發聲報喜

日本銀色夫妻檔星野源、新垣結衣13日透過官方網站共同宣布喜訊，證實兩人生下了第一個孩子。



夫妻倆以聯名聲明向一路支持他們的相關人士及粉絲表達感謝，也分享升格父母的喜悅，表示未來將以父母及個人的身分共同努力，守護新生命，期盼一家人能度過平靜而充實的每一天。

新垣結衣與星野源宣佈生子。(網上圖片)

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星野源與新垣結衣在聲明中寫道：

在此向大家報告，我們的第一個孩子已經誕生。

兩人表示，承蒙許多人的支持，才能平安迎接這一天，對於一路以來給予協助、默默守護他們的所有相關人士，以及始終支持他們的粉絲，夫妻倆致上由衷謝意。

談到成為父母後的心情，他們表示，希望能好好守護這個新生命，讓一家人過著平靜且豐富的生活，未來將以父母及個人的身分共同精進、持續成長。最後則向外界喊話，希望大家今後也能繼續給予他們溫暖的關心與支持。

45歲的星野2016年和新垣結衣合作日劇《逃避雖可恥但有用》結緣，在劇中飾演夫妻，劇中的「戀舞」更掀起全日本熱潮，成為當年熱門話題。戲外兩人也從合作夥伴發展為戀人，並於2021年5月19日宣布結婚，如今正式升格為父母，喜訊成為粉絲熱議話題。

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