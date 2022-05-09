新垣結衣原來13歲就出道？1分鐘了解你不知道的結衣BB+10套代表作

有「國民老婆」之稱的日本女演員新垣結衣，因為出道至今具有透明感的形象與十幾年來仍保持清新的演技，讓男性們都很渴望能娶到像她這樣的太太。新垣結衣的知名度如此之高，但意外地並不是位量產的女演員，大概都只維持著一年一部作品，不過每一部都很令人印象深刻，一起來回顧她的日劇電影代表作吧！



一分鐘認識新垣結衣

新垣結衣在13歲時參加少女雜誌《nicola》模特兒甄選比賽得到最優秀獎而入行，當時她是該雜誌的超人氣模特兒，也是曾上封面次數最多的人。2005年她從雜誌畢業就開始參與戲劇演出，在日劇《東大特訓班》中開始展露頭角。當時同部戲的山下智久、長澤雅美等人都已經在演藝圈各有一片天。

2008年是她的幸運年，演出的電影《戀空》和電視劇《緊急救命》（Code Blue）都大受好評，《戀空》更是讓她得到數個電影新人獎，演技和美貌都受到肯定。

新垣結衣不但演戲，也有當過歌手。她曾演唱過電影《戀愛部屋》主題曲「追憶」、《戀空》插曲「Heavenly Days」，更是曾經站上日本音樂聖地武道館辦歌手出道活動。

2021年對新垣結衣來說又是個很大的改變年，因為她和星野源結婚了，也離開待了20年的老東家LesPros娛樂，自己獨立以個人身份活動（與LesPros娛樂仍有部份業務提攜）。

新垣結衣小檔案

本名：新垣結衣（Aragaki Yui）

暱稱：ガッキー（Gakki）

生日：1988年6月11日

出身：日本沖繩縣那霸市

身高：169公分

血型：A

學歷：日之出高等學校

所屬事務所：無



【圖輯】點圖放大看新垣結衣10套代表作👇👇👇

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一、《龍櫻》（ドラゴン桜）

描述升學率超低的不入流高中「龍山高中」因為面臨倒閉危機而請了原暴走族律師櫻木健二來拯救學校經營問題。健二提出了「培養學生上東大」的計畫，在學校開設了特訓班。

新垣結衣飾演的是特訓班中的一位學生，她當時是把自己曬得很黑一身辣妹打扮，和現在的樣子差距極大，第二季的最終回她有現身客串。

二、《我的老大，我的英雄》（マイ☆ボス マイ☆ヒーロー）

這部作品由長瀨智也主演，他是一位黑社會的少主，熱愛打架鬧事玩女人，在黑社會組織裡被視為潛力新星，但他卻目不識丁，最基礎的常識都不知也不會加減乘除，於是組裡的老大要求他回到校園至少把高中唸完。

新垣結衣飾演他在學校裡喜歡的女同學梅村光，每次真喜男在叫她名字時都會結巴變成「梅梅梅梅梅梅村同學」，非常可愛。

三、《父女七日變》（パパとムスメの7日間）

靈魂交換的題材雖然老梗，但父親和女兒的靈魂交換卻很少見。

川原小梅（新垣結衣飾）和爸爸恭一郎（館廣飾）原本感情並不太好，但沒想到有一天他們居然靈魂交換了。爸爸不得不去高中代為上課，女兒要去公司變成社畜，在兩人「換位思考」之後發現了彼此平常都有自己的難處，因此父女的情也慢慢變好。

這部戲裡可以看到新垣結衣變成大叔腳開開看報紙的MAN樣，和她平常溫柔的感覺差很多。

四、《戀空》

本片改變自以前很流行的手機小說，讓二位男女主角新垣結衣、三浦春馬開始爆紅受到注目。

描述高中女生田原美嘉（新垣結衣飾）在偶然情況下認識了同學櫻井弘樹（三浦春馬飾）兩人陷入愛河並發生關係，但沒想到美嘉之後被強暴又發現懷孕，弘樹原本請美嘉生下孩子並承諾照顧，但後來當中發生了一些事，弘樹又突然向美嘉提分手。

一直到許久之後，美嘉才知道弘樹一直有一個未向她坦承的秘密。

五、《緊急救命》（コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-）

繼《龍櫻》和《辣妹掌門人》之後新垣結衣再度和山下智久、戶田惠里香合作。描述一群菜鳥醫生各自懷抱著理想而希望成為飛行醫生，他們搭乘著醫療直升機載送患者，並且在途中進行急救。

本劇總共有三季（2008、2010、2017年)、二部特別篇（2009、2018年）、一部電影（2018年）。在每一季當中都能看到這群醫生們的成長。

六、《飛翔公關室》（空飛ぶ広報室）

改編自有川浩的同名小說，新垣結衣飾演的稻葉里佳是帝都電視台的記者，但因為她個性太硬得罪很多人，所以被派到一個無關緊要的時段。

後來被上司要求到自衛隊做採訪做制服特集，遇到了曾是飛行員的空井大佑（綾野剛飾），可惜因為車禍受傷不能再飛，所以被派到了負責情報的公關室。

稻葉一開始和空井互相看不順眼，但稻葉又想在空井身上挖出大新聞以讓他回到電視台重要時段，在這當中產生很多爭執和拉距，也不小心萌芽出愛情。

七、《律政狂人》（リーガルハイ）

黛真知子（新垣結衣飾）是一位早稻田法學部剛畢業的菜鳥律師，在前輩的介紹下找到律師古美門研介（堺雅人飾）來指導自己，古美門雖然號稱沒有打不贏的官司，但他是一個個性超古怪、超愛錢，且為達目的不擇手段的人。雖然黛很看不過去，常跟他鬥嘴，不過也從中學到很多。

這部片可說是堺雅人的代表作，身為最重要的搭配新垣結衣也功不可沒，沒有二人互鬥嘴的話也不會這麼精彩。

八、《掟上今日子的備忘錄》（掟上今日子の備忘録）

兼具愛情與推理的一部輕鬆喜劇。

新垣結衣飾演的掟上今日子是一位記憶力只能保持一天的偵探，所以所有的事件都必需要在一天內解決。隱館厄介（岡田將生飾）則是委託她辦案的委託人，因為他老是被捲入奇奇怪怪的事件，只好雇用偵探來證明他的清白。

在辦案過程中厄介不知不覺愛上今日子，但是今日子只有短暫的記憶隔天又會忘記他，要怎麼去談這段戀愛就得去看完本劇才知道！

九、《逃避雖可恥但有用》（逃げるは恥だが役に立つ）

森山美栗（新垣結衣飾）雖然已畢業但卻找不到正職工作，做契約社員也被解雇，沒有工作、沒有錢、沒有男友。後來她在父親的介紹下讓她去單身的工程師津崎平匡（星野源飾）家中當家政婦並得到對方信賴。

後來美栗向平匡提出了結婚的提案，但是是以工作的形式，妻子是職員、先生是僱主，在這個情況下兩人同居並萌生戀愛之情。

2021年新春播出了《逃避雖可恥但有用》特別篇，結果沒有多久就宣佈了男女主角結婚的好消息！

十、《非獸性男女》（獣になれない私たち）

深海晶（新垣結衣飾）是一個工作超級認真，常被老闆交代無理要求的社畜，有一個穩定交往的對象花井京谷（田中圭飾）。根元垣星（松田龍平飾）則是玩世不恭的會計師，兩人常會在酒吧5tap相遇慢慢成為酒友，但不知不覺慢慢發展出其它的感情。

這部戲的劇本由新垣結衣已合作多次的野木亞希子編劇，在她的筆下總是能將新垣結衣的魅力發揮得更出色。

雖然新垣結衣已經嫁給星野源以致國民老婆這個封號已經不能再用，不過她的好演技仍然不會因為結婚而改變。現在她正參加大河劇《鎌倉殿的13人》（鎌倉殿の13人）拍攝，日後也繼續支持新垣結衣的作品吧！

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