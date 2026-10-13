袁澧林性騷擾｜陳凱詠痛心聲援好友　自揭曾遭鹹豬手：直接掂埋嚟

歌手陳凱詠（JACE）今日（13日）亮相公開活動，談及好友袁澧林（Angela）公開遭性騷擾一事，坦言感同身受，更罕有自爆入行前後同樣屢遭「鹹豬手」。她呼籲大眾正視問題、互相尊重。



袁澧林凌晨發千字文揭露入行前後多次遭性騷擾一事。（IG@angela.yuen）

陳凱詠聲援袁澧林。（IG@jacechw）

袁澧林長文痛揭受訪被辱「坐枱」

事緣袁澧林日前凌晨於社交媒體發表千字長文《那些永遠不會到來的道歉》，驚爆年初宣傳《電競女孩》時，遭文化記者以「我好似坐緊枱」作為無禮開場白。她痛訴入行以來多次面對言語性騷擾及被矮化，卻常被旁人輕描淡寫以「拍戲係咁」敷衍，甚至連爭取道歉都要飲酒壯膽。她直言發聲代價沉重，但仍希望藉此治癒內心那個渴望有勇敢前輩的「inner child（內在小孩）」。事件發酵後，涉事影評人及男記者紅眼已發文道歉，《藝文青》雜誌亦發聲明澄清已於2025年解除合約，劃清界線。

袁澧林痛揭受訪被辱坐枱。（IG@angela.yuen）

男記者現身道歉。（FB@紅眼）

陳凱詠自揭曾遭鹹豬手

對於好友的勇敢舉動，陳凱詠坦言極度心痛與敬佩，並首度自揭受害經歷：「直接掂埋嚟，都會嬲自己點解唔當場講出嚟，淨係識笑住行開。」語氣中流露無奈。她直指社會缺乏相關應對教育，強調公開發聲並非針對個人，而是希望糾正不良文化：「大家成日都係話『講笑、想讚你靚』，大家互相尊重，遇到啲唔開心嘅情況，應該大膽啲講出嚟。」

陳凱詠自揭曾遭鹹豬手。（IG@jacechw）

陳凱詠痛斥社會歪風。（IG@jacechw）

陳凱詠大讚AK專業入戲

提到近況，她透露早前赴峇里島度假曬黑不少，如今正忙於拍攝港版《悠長假期》，為免不連戲只能嚴格防曬。久未拍劇的她表示最初擔心生疏，幸好「咻一聲」就拍完，直言機會難得，要好好珍惜。至於與老友AK演對手戲，她笑指二人私下太熟，一度「輕鬆過頭」，但AK一埋位即影帝上身，逼得自己也要打醒十二分精神。而好友鍾雪瑩再度入圍金馬影后、AK亦首度角逐金馬男配角，陳凱詠替他們感到極度驕傲，誓言自己各方面都要加倍努力。

陳凱詠透露早前赴峇里島度假曬黑不少。（IG@jacechw）