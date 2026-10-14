上山詩鈉愛女Hilary比堅尼大解放曬長腿　曾獲百億富豪讚「3好」

被外界譽為「最索星二代」的上山詩鈉29歲女兒Hilary，近日趁著陽光明媚的天氣，在社交平台發布了一系列沙灘泳裝照片，貼文一出隨即吸引大批網民湧入點讚。



上山詩鈉同囡囡Hilary。（IG@hilaryasdf）

Hilary大曬火辣比堅尼

照片中Hilary換上剪裁大膽的火辣比堅尼，大方展示健康的小麥色肌膚、纖細腰身、緊緻腹肌以及修長美腿，完美呈現富有健康活力的肌肉線條與健美身段。她在帖文中僅以簡潔的「Beachy」一詞附文，未有附加其他字句。

Hilary大曬比堅尼。（IG@hilaryasdf）

Hilary曬堅挺美臀、健美長腿。（IG@hilaryasdf）

Bikini！（IG@hilaryasdf）

Hilary混血精緻五官頗受名牌青睞

外貌出眾的Hilary成長於演藝世家，其母親為著名藝人上山詩鈉，她完美承襲母親優異的中日混血基因，輪廓立體深邃。其家族背景陣容龐大，表舅父為藝人張智霖、表舅母為袁詠儀，資深演員曹查理為其舅公，加上母親人脈極廣，令她自幼便備受梁朝偉、王菲及劉嘉玲等演藝界前輩關顧。

Hilary獲表舅父張智霖（Chilam）同表舅母袁詠儀（靚靚）慶生。（IG@annaboop）

天后王菲之長女竇靖童與Hilary曾為香港幼稚園同班同學，二人幼年相識，一同就讀同一學校，維持長期往來。完成中學課程後，Hilary便前往美國波士頓大學就讀，修讀公共關係與市場學課程（PR & Marketing），完成學業取得學士學位。返港後，Hilary未有同電視台或電影製作公司簽署藝員演藝合約，直接憑藉個人面部骨骼結構及身型承接時尚雜誌封面拍攝，受聘擔任國際品牌商業推廣代表。

Hilary有「最索星二代」之稱。（IG@hilaryasdf）

外形出眾。（IG@hilaryasdf）

Hilary曾與百億富三代施仲樂相戀

Hilary最受矚目的感情紀錄為2019年公開認愛香港著名企業家施子清的孫兒、百億富三代施仲樂（Eric）。兩人戀愛期間曾一同現身馬場拉頭馬，男方父親施榮懷更曾公開盛讚女方「3好」，一度傳出即將嫁入豪門的消息，惟這段感情在維持一年多後以和平分手告終。

2019年Hilary陪富三代男友施仲樂入馬場拉頭馬，令戀情曝光。（有線節目截圖）

重返單身狀態後，Hilary對私生活處理相當低調。早前她曾分享一段與男子一同組裝梳化的家居短片，默契互動引來網民揣測是否展開同居新戀情，隨後證實該名男子為藝人湯鎮業之子湯君慈（Bruce），男方隨即出面澄清兩人自幼熟絡、私下純屬如兄弟般的摯友關係，粉碎外界的緋聞揣測。

Hilary與同是4月生日的湯鎮業孖仔湯君耀（Chris）及湯君慈（Bruce）一起慶生。（IG@hilaryasdf）