37歲何佩瑜無預警宣佈再度改名　網民見新名笑問：大師有冇呃你？

現年37歲的性感女神何佩瑜（Jeana）近年積極轉型做實力派演員。日前她突然在社交平台無預警宣佈，將改用全新名字「何佩霞」，隨即引起大批網民關注與熱烈討論。



何佩瑜近年積極轉型做實力派演員。（IG@jeanaho）

新名字被指極具年代感

其實Jeana已非首次改名。她原名為「何瀅」，入行後一直使用藝名「何佩瑜」，直至2019年為求旺婚姻及家庭，曾將名字改為玉字邊的「何珮瑜」；而此次則是她第三度更改公開藝名。日前Jeana在社交平台上載了一張抱著畢業熊公仔的照片，並配文寫道：「由今日起，正式改用新名字～何佩霞 多謝大家一直以來嘅陪伴，往後請繼續多多指教」。

再度改名叫「何佩霞」。（IG@jeanaho）

貼文一出，隨即掀起網民熱議。不少人笑指「何佩霞」這個新名字極具「年代感」，甚至帶點長輩的味道，紛紛湧入留言區搞笑發問：「阿霞，個風水大師有冇呃你啊？」、「阿霞，你做咩搞成咁樣啊？」。

何佩瑜新名惹網民熱議。（小紅書截圖）

何佩瑜新名惹網民熱議。（小紅書截圖）

何佩瑜新名惹網民熱議。（小紅書截圖）

𡃁模出身轉型演技派北上發展順遂

回顧Jeana的演藝之路，早年她以寫真模特兒身份出道，加入「𡃁模」戰場，其後憑電影《喜愛夜蒲》人氣急升，成為不少男士心目中的性感女神。為尋求事業突破，她近年決心擺脫「花瓶」標籤，積極轉型為實力派。除了參演電影《風再起時》外，她更在《神探大戰》中大膽素顏兼剃眉上陣，專業精神與演技均備受觀眾肯定。近年她將發展重心轉移至內地市場，不但屢次「擔正」做女主角，商演與片約更是接踵而來，事業發展相當順遂。

何佩瑜。《喜愛夜蒲3》劇照