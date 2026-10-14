三代同糖｜「賈名媛」邱芷微出陰招搶C位　車婉婉慘被撠腳批踭

無綫處境劇《愛·回家之三代同糖》（下文簡稱《三代同糖》），由羅永賢（Marco）監製，馬俊縈編審，馬俊縈、謝浩洋、潘逸豪執行監製，逢周一至周五晚八點翡翠台播映。



焦點圖片。（公關提供）

車婉婉《當年好聲音》慘跌第99位險包尾

今晚（14日）播出「冰糖葫蘆的誕生」劇情火花四濺！唐曹嘉冰（車婉婉飾）在歌唱比賽《當年好聲音》的100強人氣榜跌落第99位，幾乎包尾！為了挽回聲勢，她無所不用其極，除了叫外孫女唐芯（李茵彤飾）幫忙拉票，更無厘頭亂入漢娜（胡敏芝飾）的帶貨直播，「騎劫」搶Fo，不過這番神操作令兩位年輕人極度反感，卻又敢怒不敢言。之後嘉冰錄影節目時，竟遭人氣榜榜首的Momo（邱芷微飾）連番嘲諷，兩人在跳舞環節時，Momo為了搶C位，更暗中出招，對嘉冰撠腳、批踭兼惡意推撞！專程陪嘉冰錄製節目的唐芯忍無可忍，上前找Momo理論，結果反被對方出言羞辱。受盡委屈的嘉冰，最終能否絕地反擊，人氣大反彈？

車婉婉見到自己在人100強人氣榜排99位，失望又擔心。（公關提供）

李茵彤交report畀教授，但原來夾住車婉婉的宣傳單張，超級老尷。（公關提供）

胡敏芝的帶貨直播遭車婉婉騎劫。（公關提供）

「賈名媛」邱芷微驚喜客串

值得一提的是，今次飾演Momo的邱芷微，最為觀眾熟知的代表角色必定是《愛．回家之開心速遞》「賈名媛」。她演活了鏡頭前笑面迎人、私下卻尖酸刻薄、看不起人的性格；今次她在《三代同糖》可謂駕輕就熟，再次展現人前人後「雙面人」的演技。巧合的是現實中，邱芷微曾參加第一季《中年好聲音》，當時更於TVB的官方社交平台的人氣榜試過佔第一位，相信必定勾起不少《中年好聲音》粉絲的回憶。

車婉婉唱歌轉位時，慘遭邱芷微撠腳。（公關提供）

邱芷微狂搶C位，車婉婉「左閃右避」都冇佢符。（公關提供）

李茵彤找邱芷微理論，但慘遭奚落。（公關提供）

邱芷微接受官方訪問時表示，非常感激《三代同糖》劇組找她演出。她開心稱很榮幸與車婉婉合作，勾起很多參《中年好聲音》的回憶：「諗番起當年我喺台上喊苦喊忽、佢做主持訪問我嘅情景，所以今次呢個全新嘅聯繫，感覺都幾奇妙。」

邱芷微笑言曾在車婉婉面前「喊苦喊忽」。（公關提供）

邱芷微盼重拾歌手身份：唔止記得我係賈名媛

提到她在劇中出茅招搶C位，邱芷微笑言只是劇情需要，營造喜劇效果，現實中參加《中年好聲音》時，所有參賽者都很熱血地追夢，絕對沒有勾心鬥角。她大讚劇組製作認真，安排了錄音和跳舞，配合角色演出：「我好珍惜呢個機會，會盡力將自己歌手嘅一面呈現畀觀眾睇到。希望大家唔止記得我係『賈名媛』同『Momo』，仲會記得邱芷微都係一個歌手。」