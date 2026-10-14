Netflix韓版《Doctor X》爆紅！金智媛演「手術室癲狗」大爆金句

由韓星金智媛主演的SBS全新金土劇（週五及週六檔劇集）《Doctor X》（韓版《女醫神Doctor X》（台譯：《派遣女醫X》；日語原名：《Doctor-X〜外科醫・大門未知子〜》）首播旗開得勝！金智媛相隔兩年重返電視螢幕，飾演由人力派遣公司派駐至救曙大學醫院西南醫療中心的天才外科醫生「桂秀晶」（桂水晶）。劇集開播首集全國平均收視即達11.4%，一舉刷新2026年韓劇迷你劇最高首播紀錄，並登上Netflix多區熱播榜首。



比起亮眼的收視成績，劇中直擊職場痛點的台詞更在網上掀起現象級討論。官方為桂秀晶設定的角色註腳為「不知失敗、也不知妥協」。她在預告片與劇中於手術台前堅定說出：「只要還活著，就一定要救活。」迅速在各大社交平台引爆熱潮。開播僅數日，這兩句台詞連同她「6點準時下班」的作風，被廣大網民大量截圖轉發，成為職場人的新一代梗圖（Memes）。



由金智媛主演的全新金土劇《Doctor X：白色黑手黨時代》（Doctor X: Mafia in White）首播旗開得勝！（IG@sbsdrama.official）

金智媛在《Doctor X：白色黑手黨時代》預告片與劇中於手術台前堅定說出：「只要還活著，就一定要救活。」迅速在各大社交平台引爆熱潮。（《Doctor X》劇照）

金智媛在《Doctor X：白色黑手黨時代》預告片與劇中於手術台前堅定說出：「只要還活著，就一定要救活。」迅速在各大社交平台引爆熱潮。（《Doctor X》劇照）

承襲日版金句精神 官方預告刻畫「手術室癲狗」

這兩句爆紅台詞並非網民二次創作（二創），而是承襲了經典日劇的靈魂。原作中米倉涼子飾演的大門未知子以「我，絕對不會失敗」（私、失敗しないので）及「恕不奉陪」（致しません）震撼觀眾；而韓版SBS官方新聞稿則將桂秀晶定位為憑藉「不畏失敗、不求妥協」擊碎醫療體系不公的「手術室癲狗」。

原作日版中《Doctor X：白色黑手黨時代》米倉涼子飾演的大門未知子以「我，絕對不會失敗」（私、失敗しないので）及「恕不奉陪」（致しません）震撼觀眾。（日版《Doctor X》劇照）

原作日版中《Doctor X：白色黑手黨時代》米倉涼子飾演的大門未知子以「我，絕對不會失敗」（私、失敗しないので）及「恕不奉陪」（致しません）震撼觀眾。（日版《Doctor X》宣傳海報）

在製作團隊公開的預告片中，畫面直接打出「不失敗，不妥協」字幕，桂秀晶則說出「只要還活著，就一定要救活」。本劇由《惡鬼》導演李正林（又譯：李靜琳）執導，全劇共12集。這是金智媛繼2016年《太陽的後裔》後，睽違10年再度挑戰醫生角色，據了解她在開拍前更專程向現職醫生請教縫合與打結等專業技巧。

《Doctor X：白色黑手黨時代》由《惡鬼》導演李正林執導，全劇共12集。（IG@sbsdrama.official）

《Doctor X：白色黑手黨時代》由《惡鬼》導演李正林執導，全劇共12集。（IG@sbsdrama.official）

劃清界線6點準時下班 為何引發職場人共鳴？

桂秀晶手握派遣合約，條款明確載明「不寫報告、不巡房、不涉派系、不做多餘社交」，時間一到便於下午6點準時脫下白袍下班。她不選邊站、不陷入無謂爭執與內耗，純粹憑專業實力說話，面對高層壓榨時更當場直擊反駁。

金智媛飾演的桂秀晶手握派遣合約，條款明確載明「不寫報告、不巡房、不涉派系、不做多餘社交」，時間一到便於下午6點準時脫下白袍下班。（IG@sbsdrama.official）

金智媛飾演的桂秀晶不選邊站、不陷入無謂爭執與內耗，純粹憑專業實力說話，面對高層壓榨時更當場直擊反駁。（《Doctor X》劇照）

這種「憑本事說話、不任人拿捏」的態度，成為社交平台上的傳播核心。不少網民稱她是「當代打工仔的心聲代言人」，紛紛截圖她當面駁斥高層的片段，直呼爽快。兩句對仗工整、短促易記的台詞，亦被迅速製作成梗圖與短影片瘋傳。雖然網絡評價呈現兩極分化，有部分觀眾將金智媛與米倉涼子進行逐幀對比，認為演繹略顯生硬；但亦有許多觀眾讚賞改編節奏明快，具備韓劇獨有的戲劇張力，並非單純複製日版。

由金智媛主演的全新金土劇《Doctor X：白色黑手黨時代》（Doctor X: Mafia in White）首播旗開得勝！（《Doctor X》劇照）

不少網民稱金智媛飾演的桂秀晶是「當代打工仔的心聲代言人」，紛紛截圖她當面駁斥高層的片段，直呼爽快。（IG@sbsdrama.official）