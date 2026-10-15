陸永13歲細女SimSim驚喜探班人夫　暴風發育高過爸肩預測直逼6呎

由組合農夫成員陸永、C君及張繼聰合演的舞台劇《人夫集團》近日公演並掀起了全城熱話。日前陸永的13歲幼女陸一心（SimSim）驚喜現身後台探班，太太陳莉娜（Reina）隨後於社交平台分享幕後花絮短片。



農夫x張繼聰《人夫集團》海報。（IG@sofasocool）

陸永同老婆好Sweet！（IG@missussixx）

陸一心身高已超越陸永肩膀

片中陸永緊牽著身穿球衣、束起清爽馬尾的愛女穿梭後台通道，兩父女邊走邊聊，互動相當溫馨。最令外界矚目的是，年僅13歲的SimSim迎來暴風式成長，身高已明顯超越父親肩膀，目測突破160厘米大關，引來大批網民驚呼其身形高挑，更預測尚在發育期的她日後隨時有機會直逼6呎身高。

久未公開露面的SimSim暴風發育，目測身高已突破160cm。（影片截圖）

陸永的13歲細女陸一心（SimSim）驚喜探班。（影片截圖）

陸永拖著女兒SimSim的手走過後台走廊。（影片截圖）

陸一心「魔音」逗樂全家人

外表清秀斯文的SimSim私底下性格鬼馬，更藏有幽默的「魔音」屬性。陳莉娜早前曾分享一段家庭乘車片段，片中SimSim專注看著手機高唱林子祥的高難度金曲《數字人生》，雖然全程演繹極為投入，但卻因嚴重走音令坐在車內的父親陸永忍不住當場爆笑。可愛的SimSim在開金口前更搞笑地向家人致歉，直呼「對唔住呀！你哋又要聽我唱歌喇」，率真個性展露無遺，亦引來部分網民笑稱她似乎未有遺傳到父親的音樂節奏感。

SimSim「魔音」高歌林子祥金曲《數字人生》。（影片截圖）

陸永聽SimSim唱歌聽得好開心。（影片截圖）

姊妹繼承母親基因獲讚原地出道

陸永夫婦一向重視兩位女兒的多元發展。長女陸一穎現已遠赴英國升學深造，留在香港讀書的SimSim則獲父母安排參與跳舞、高爾夫球、網球及足球等不同類型的課外活動，致力培養其成為多才多藝的少女。此外，兩姊妹均遺傳了母親陳莉娜的優良基因與精緻五官，母女三人同框合照時宛如姊妹，不時吸引大批網民盛讚兩位千金外貌出眾，具備條件隨時「原地出道」。

陸永不時孖細女SimSim拍廣告搵錢。（IG@6wing_fama）

陸永一家四口相當幸福美滿。（IG@missuxsixx）

隨着女兒漸漸長大，昔日曾自爆銀行戶口一度僅餘雙位數存款的陸永，憑藉多年在演藝圈的奮鬥努力成功改善家庭經濟條件。太太陳莉娜過往曾公開展示空間闊落的豪宅愛巢，單位內設有寬敞的巨型客廳與落地大玻璃，更直接連通超大戶外花園，整體生活環境十分舒適。陳莉娜亦透露自己篤信風水學說，每隔數年便會安排全家搬家一次，足見一家人對生活質素與家庭環境的講究。

陸永老婆與兩個寶貝女兒。（IG@missuxsixx）