肖戰演唱會500萬人搶2萬票秒售罄！大麥網癱瘓　黃牛炒至1張¥25萬

近年來，內地「演唱會經濟」持續火熱。內地頂流男星肖戰（Sean Xiao）2026年「出口・我們」巡迴演唱會南京站，於今日（10月15日）上午10時05分在購票平台「大麥」（Damai）獨家開啟預售。平台「想看」人數爆表突破500萬，開售瞬間癱瘓大麥網（Damai，內地主要售票平台）伺服器，兩場僅2.2萬張門票被瞬間秒殺，黃牛飛更被炒至25萬人民幣（約29.3萬港元）一張。



肖戰2026年「出口・我們」巡迴演唱會南京站今日上午在大麥網（Damai）獨家開啟預售，開賣瞬間即售罄。（微博@肖戰工作室）

500萬人湧入瞬間卡死 歌迷痛批「比中彩票更難」

今日大麥網上午10時05分一開售，系統便立即被癱瘓長達數十分鐘。無數歌迷畫面卡死在付款介面，最終僅等來「搶票人數太多啦，繼續嘗試別放棄」或「無票」彈窗。

無數歌迷畫面卡死在付款界面，最終僅等來「搶票人數太多啦，繼續嘗試別放棄」或「無票」彈窗。（網絡公開）

社交平台上隨即哀鴻遍野，「卡在付款頁面直接彈出，到底誰搶到了？」「都是什麼手速！」不少歌迷湧入大麥官方微博下痛批，質疑平台面對超高流量時的技術防禦能力不足。事實上，肖戰本次「出口・我們」巡演南京站兩場可售門票僅有22,020張。面對500萬人搶票，成功率不足0.44%。

社交平台上隨即哀鴻遍野，「卡在付款頁面直接彈出，到底誰搶到了？」「都是什麼手速！」（網友留言）

肖戰本次「出口・我們」巡演南京站兩場可售門票僅有22,020張。（網絡公開）

黃牛第一排叫價25萬 業界指多屬炒作噱頭

官方門票售價為390人民幣（約457港元）至1,960人民幣（約2,300港元），但二手平台上第一排門票竟傳出叫價25萬人民幣。對此，大麥正式回應表示，所有官方渠道均嚴格按票面價銷售，所謂「天價票」純屬黃牛在完全無票源情況下的惡意炒作與噱頭。

其實在門票正式預售前，大麥已發布購票提醒，強調本次演唱會嚴格執行最高級別的「強實名制」，必須做到「觀演人身份證原件、電子票、人臉識別」三合一核驗一致方可入場，門票一經購買嚴禁轉讓或轉售。大麥同時啟動高級別安全防衛機制，實時識別並攔截外掛刷票行為。肖戰工作室隨後轉發提醒，呼籲歌迷務必通過正規渠道購票，切勿輕信非官方交易。

二手平台上第一排門票竟傳出喊價25萬元。（網絡公開）

肖戰工作室隨即發布聯合預警，強調絕無內部預留票。（微博@肖戰工作室）

天價黃牛票屢禁不止 網民促加強監管

據央視網調查揭露，雖然演唱會實施強實名制，但「代搶」與「錄入票」等灰色服務仍屢禁不止。除了利用外掛程式機械刷票代搶外，黃牛透過內部渠道將買家身份資訊直接錄入至官方售票平台票夾中，製作成100%能進場的「錄入票」高價倒賣，內場「錄入票」叫價高達1.15萬至3.2萬人民幣（約1.35萬至3.75萬港元）。輿論呼籲執法部門與市場監管機構應加大對網絡黃牛及非法代搶團隊的打擊力度，完善門票全流程溯源機制，切實保障廣大消費者的合法權益。

近年演唱會實施強實名制，但「代搶」、「錄入票」等灰色服務仍屢禁不止，不少業界人士指出，根本原因在於頂流藝人的極端供求失衡。（微博@夏清渡）