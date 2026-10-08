10月必睇5部內地劇清單！肖戰轉型演基層醫生、田曦薇挑戰雙面女

踏入10月，內地多部大卡士劇集上架，而且劇種多元化，涵蓋溫馨市井的人情療癒、驚心動魄的婚姻復仇，朝堂博弈的雙強戀愛以至打破常規的世家反抗與民國軍閥虐戀，各大平台強檔接連登場。以下為讀者盤點5部本月最受關注的焦點陸劇，助你鎖定追劇目標。



1.《小城良方》：肖戰化身低谷醫生 走入市井尋找人生處方

領銜主演：肖戰、姜妍（特邀主演：王彥霖）

劇情簡介： 講述原本前途無量的外科醫生劉錚亮（肖戰飾）遭遇事業低谷後返回家鄉小城，在基層衛生院與街坊鄰里相處的日常煙火中相互扶持，重新找回做醫生的初心。

劇集講述天才醫生劉錚亮（肖戰飾）遭遇事業低谷後返回家鄉小城，與街坊鄰里在日常煙火中相互扶持，開出一劑劑撫慰心靈的人生處方箋。（微博@小城良方官微）

看點解析：本劇擺脫傳統醫療劇的冰冷氛圍，將鏡頭對準市井人情。據愛奇藝官方資料顯示，肖戰為貼合基層醫生身心透支的狀態減重，並實地體驗醫生生活。

《小城良方》不同於傳統醫療劇，沒有冰冷氛圍，反而聚焦市井人情。（微博@小城良方官微）

2.《嫁金釵》：田曦薇一人分飾兩角 展現雙重性格反差

領銜主演：田曦薇、閆桉

故事精髓：講述流落市井的真千金（田曦薇飾）面對階級壓迫與深宅陰謀，憑藉智勇扭轉被擺佈的命運；並與男主角陸濯（閆桉飾）從互相試探走向並肩禦敵，展現封建權謀下女性打破束縛、掌控自我的成長歷程。

劇集講述流落市井的真千金（田曦薇飾）面對階級壓迫與深宅陰謀，憑藉智勇扭轉被擺佈的命運。（微博@嫁金釵官微）

看點解析：預告片中，以往以「甜妹」（長相或性格甜美可愛）形象示人的田曦薇挑戰一人分飾兩角，切換溫婉千金與果敢「惡女」（美艷冷酷），雙重演技反差成為此劇話題。

預告片中，田曦薇挑戰一人分飾兩角，雙重演技反差成為劇集話題。（《嫁金釵》預告片截圖）

預告片中，田曦薇挑戰一人分飾兩角，雙重演技反差成為劇集話題。（微博@嫁金釵官微）

3.《尚公主》：孟子義三搭李昀銳 演繹朝堂權謀雙強戀愛

領銜主演：孟子義、李昀銳

故事精髓：講述身處皇權漩渦的丹陽公主「暮晚搖」（孟子義飾）與深謀遠慮的朝臣「言尚」（李昀銳飾），在朝堂算計中，兩人從防備試探走向生死相依。全劇結合權謀與拉扯的情感，呈現互為棋子又彼此救贖、顛覆命運的雙強博弈。

劇集講述了身處皇權漩渦的丹陽公主「暮晚搖」（孟子義飾）與深謀遠慮的朝臣「言尚」（李昀銳飾），在朝堂算計中，兩人從防備試探走向生死相依。（微博@尚公主官微）

劇集講述了身處皇權漩渦的丹陽公主「暮晚搖」（孟子義飾）與深謀遠慮的朝臣「言尚」（李昀銳飾），在朝堂算計中，兩人從防備試探走向生死相依。（微博@尚公主官微）

看點解析：本劇為孟子義與李昀銳繼《西出玉門》及《九重紫》後第三度合作。劇組釋出劇照後引發討論，孟子義的明艷古裝造型與李昀銳的儒雅氣質相輔相成，兩人於劇中的權謀拉扯與情感互動備受期待。

劇照釋出後即引爆話題，孟子義的明艷古裝造型搭配李昀銳的儒雅氣質，螢幕情侶感（CP感）十足。（微博@尚公主官微）

劇照釋出後即引爆話題，孟子義的明艷古裝造型搭配李昀銳的儒雅氣質，螢幕情侶感（CP感）十足。（微博@尚公主官微）

4.《美人餘》：李一桐痛擊偽善渣男，清醒反擊婚姻騙局

領銜主演：王佳佳、李一桐、常華森、曾夢雪（喬振宇特邀領銜，何潤東特邀主演）

故事精髓：網絡創作者余夢（李一桐飾）發現「模範入贅女婿（贅婿）」丈夫狄立人圖謀家產，迅速清醒後在律師焦旭（常華森飾）與閨蜜協助下展開法律反擊。

劇集講述了網絡創作者余夢（李一桐飾）發現「模範入贅女婿（贅婿）」丈夫狄立人圖謀家產，迅速清醒後展開法律反擊。（微博@美人餘官微）

看點解析：據官方資料，該劇於10月9日在騰訊視頻（WeTV）獨家首播，全劇共28集。劇集擺脫常規陳腐老套劇情，強調女性覺醒與律政博弈。

《美人餘》預告片

劇集於10月9日在騰訊視頻（WeTV）獨家首播，全劇共28集。（微博@美人餘官微）

5.《玉簟秋》：丞磊攜手徐若晗 演繹民國動盪虐戀

領銜主演：丞磊、徐若晗

故事精髓：講述民國時期帥府少帥虞昶軒（丞磊飾）與出身貧寒的女學生葉平君（徐若晗飾）在時代動盪與家族恩怨中的愛恨糾葛，兩人於亂世中堅守初心並相互救贖。

劇集講述民國時期帥府少帥虞昶軒（丞磊飾）與出身貧寒的女學生葉平君（徐若晗飾）在時代動盪與家族恩怨中的愛恨糾葛。（微博@電視劇玉簟秋）

看點解析：本劇核心看點為「禁慾系軍閥」與「純情小白花」的極致拉扯與虐戀，預告片釋出後憑藉民國少帥「強取豪奪」的極致拉扯感與電影級視覺質感，引發網民熱烈討論。