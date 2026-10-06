肖戰35歲生日+出道10周年新MV首播！《異想天開》復古風全網熱搜

內地當紅藝人肖戰於10月5日迎來35歲的生日，今年也是他自2016年正式步入演藝圈以來的出道十周年重要里程碑。他的全新個人EP《異想天開》已於9月29日搶先上線各大音樂平台，而同名主打歌MV則於今日（10月5日）正式推出。影片發布數小時內即登上多個社交平台熱搜榜，其4:3復古畫幅、80年代Disco曲風及舞台風格引發關注。



內地當紅藝人藝人肖戰於10月5日迎來35歲的生日，亦是他自2016年正式步入演藝圈以來的出道十周年重要里程碑。（微博@肖戰工作室）

肖戰攜全新個人EP《異想天開》回歸樂壇，同名主打歌MV於今日在全球各大音樂及影音平台同步上線。（微博@肖戰工作室）

肖戰攜全新個人EP《異想天開》回歸樂壇，同名主打歌MV已於全球各大音樂及影音平台同步上線。（微博@肖戰工作室）

4:3復古畫幅打造菲林電影質感

《異想天開》MV在視覺畫面上打破傳統流行音樂影片的常見框架，特別採用了古典菲林時代的4:3復古電影畫幅。整支MV藉由4:3畫面比例的收窄與視覺張力，勾畫出一種「撕開現實邊界、探索內心宇宙」的沉浸式觀影體驗，讓觀眾彷彿置身於一部獨立復古電影之中。有網民留言讚賞：「4:3畫幅有電影菲林感，太絕了！」「肖戰怎麼這麼有才啊，這個MV拍得跟電影一樣！」

MV《異想天開》在視覺畫面上打破傳統流行音樂影片的常見框架，特別採用了古典菲林時代的4:3復古電影畫幅。（《異想天開》MV截圖）

整支MV藉由4:3畫面比例的收窄與視覺張力，巧妙勾勒出一種「撕開現實邊界、探索內心宇宙」的沉浸式觀影體驗。（《異想天開》MV截圖）

整支MV藉由4:3畫面比例的收窄與視覺張力，巧妙勾勒出一種「撕開現實邊界、探索內心宇宙」的沉浸式觀影體驗。（《異想天開》MV截圖）

肖戰怎麼這麼有才啊，這個MV拍得跟電影一樣！ 網民熱評

音樂與視覺交織 重塑80年代Disco復古霓虹

音樂與視覺設計方面，作品將1980年代經典Funk與Disco律動融合現代電子樂編曲，營造出濃厚的復古霓虹氛圍。肖戰穿梭於虛實交錯的光影矩陣與極具張力的紅白對比空間，展現俐落舞姿。

作品將1980年代經典Funk與Disco律動融合現代電子樂編曲，營造出濃厚的復古霓虹氛圍。（《異想天開》MV截圖）

作品將1980年代經典Funk與Disco律動融合現代電子樂編曲，營造出濃厚的復古霓虹氛圍。（《異想天開》MV截圖）

根據媒體報道，肖戰深度參與了EP概念與視覺方向設定。製作團隊透露，音樂希望藉由Disco的跳躍律動傳遞不受現實壓抑、放飛想像的精神概念。

製作團隊透露，音樂希望藉由Disco的跳躍律動傳遞不受現實壓抑、放飛想像的精神概念。（《異想天開》MV截圖）

十年唱跳功力再進化 從配合隊形到一人掌控全場

除了視覺風格之外，MV亦展示了肖戰在舞蹈上的轉變。回顧他2016年以偶像男團『X玖少年團』出道之初，跳舞更多是跟隨團體隊形、完成既定動作；到了今天，他已經能完全依照自己的節奏掌控整個舞台。

MV除了展現復古視覺之外，更直接展現了肖戰跳舞功力的明顯進步。（《異想天開》MV截圖）

MV除了展現復古視覺之外，更直接展現了肖戰跳舞功力的明顯進步。（《異想天開》MV截圖）

MV除了展現復古視覺之外，更直接展現了肖戰跳舞功力的明顯進步。（《異想天開》MV截圖）

在《異想天開》中，肖戰跳起舞來顯得非常從容自在。他把復古舞蹈的「隨性帥氣」與動作的「俐落勁道」結合得剛剛好，每一個動作停頓都卡在拍子上，展現出自信滿滿的全場壓場感，讓不少歌迷與樂評直呼「他現在跳舞越來越有自己的個人氣場了」。

肖戰把復古舞蹈的「隨性帥氣」與動作的「俐落勁道」結合得剛剛好，每一個動作停頓都卡在拍子上，展現出自信滿滿的全場壓場感。（《異想天開》MV截圖）