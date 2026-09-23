十日終焉｜肖戰專訪揭入戲秘辛　密室拍戲做半個月噩夢、暴瘦9KG

內地當紅男星肖戰領銜主演的中式生存輪迴劇《十日終焉》，於4月在青島東方影都開鏡，該劇講述男主角齊夏（肖戰飾）在一場詭異車禍後墜入「終焉之地」，陷入10天一輪迴的生死解謎與死亡遊戲，大量關鍵場景在一間15平方米（約160平方呎）的封閉房間取景。他在最新雜誌《VOGUE》專訪時首度透露，因長時間沉浸於角色被困與無限輪迴的緊張狀態，導致連續半個月重複夢到自己困於拍攝的小房間中，一度「分不清虛實」。不少網民看後紛紛表示：「這種入戲程度簡直帶有心理陰影，真的是用命在演戲！」



內地當紅男星肖戰領銜主演中式生存輪迴劇《十日終焉》，劇集於4月在青島東方影都開鏡。（微博@劇集十日終焉）

劇集講述男主角齊夏（肖戰飾）在一場詭異車禍後墜入「終焉之地」，陷入10天一輪迴的生死解謎與死亡遊戲，大量關鍵場景在一間15平方米（約160呎）的封閉房間取景。（微博@劇集十日終焉）

15平方米封閉噩夢！肖戰坦言「分不清虛實」

據了解，肖戰在劇中飾演的高智商心理學碩士兼職業騙子「齊夏」，是輪迴中唯一保持清醒、背負著70年記憶的「破局者」。

據媒體報道，《十日終焉》的齊夏是高智商心理學碩士兼職業騙子，更是輪迴中唯一清醒、背負著70年記憶的「破局者」。（《十日終焉》先導片截圖）

據媒體報道，《十日終焉》的齊夏是高智商心理學碩士兼職業騙子，更是輪迴中唯一清醒、背負著70年記憶的「破局者」。（微博@肖戰）

由於劇情設定，大量循環戲份必須在極其狹小的空間內完成。肖戰於《VOGUE》十月刊專訪中提到，拍攝期間連續半個月夢到那個小房間，感覺自己就是角色本身：「每天做夢都夢到那個房間，覺得自己是裡面真實的一員。」其入戲程度引發劇迷廣泛討論。不少影迷指出齊夏心理負荷極為沉重，肖戰能與角色產生深層心理共鳴，令人格外看好劇集質感。

肖戰於專訪提到，拍攝期間半個月連續夢到那間房間，感覺自己就是角色本身。（《VOGUE》封面）

肖戰於專訪提到，拍攝期間半個月連續夢到那間房間，感覺自己就是角色本身。（《十日終焉》先導片截圖）

肖戰於專訪提到，拍攝期間半個月連續夢到那間房間，感覺自己就是角色本身。（《十日終焉》先導片截圖）

每天做夢都夢到那個房間，覺得自己是裡面真實的一員。 肖戰坦言

為角色主動減重十多斤

肖戰在訪問中表示，為了呈現角色清冷與孤注一擲的視覺效果，主動減重15至18斤（約7.5至9公斤）。作為全劇唯一一個「領銜主演」的演員，他堅持完成所有收尾戲份才正式殺青。

肖戰更主動減重十多斤，只為貼合角色清冷與孤注一擲的視覺效果。（《十日終焉》先導片截圖）

肖戰作為全劇唯一一個「領銜主演」的演員，堅持完成所有收尾戲份才正式殺青。（《十日終焉》先導片截圖）

據採訪報道，肖戰在拍攝期間為了在鏡頭前追求「不確定的表演毛邊」，更主動減少觀看導演螢幕（Monitor／監視器）、不回保姆車（藝人專車）、兼不帶提詞器（提詞機）。消息曝光後，不少粉絲感歎，怪不得肖戰能長期站穩當紅一線的位置。

消息曝光後，不少粉絲感歎，怪不得能長期站穩當紅一線的位置。（微博截圖）

《十日終焉》先導片