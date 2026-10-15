陳小春失散弟弟現身？揭陳父花3千塊「騙」母再婚：婚前已有子女

近日一名內地工廠員工因外貌輪廓與香港藝人陳小春高度相似，在網絡上引發廣泛關注與討論。隨著照片在各大社交平台持續發酵，大批網民紛紛湧入陳小春及其妻子應采兒的社交帳號留言區，大量留言更附帶該名工人的對比照片，集體喊話陳小春親自出面核實，呼籲他查證對方是否為失散多年的親生弟弟。而該名福建工人隨後亦開直播正式闢謠，澄清自己自幼未曾被抱養，家中上有兄長下有妹妹，純屬撞臉巧合。



陳小春（《披荊斬棘的哥哥》節目截圖）

近日有網民在抖音分享短片，發現一名員工與陳小春神撞樣。（抖音截圖）

陳小春爆父母各自有過婚嫁

陳小春過去接受雲南衛視《經典之夜》專訪時，曾親自講述父母當年在香港相識的奇特緣分。他透露父母在正式結婚之前，雙方其實各自都曾有過一段婚姻，且都分別生過小孩。兩人後來在香港相遇，父親當時見對方境況不佳，便對母親說：「你看他老公多沒有出息啊，我給你三千塊，你跟我走吧」，陳小春笑言母親當年其實是被父親「騙」出來的。在陳小春眼中，身為農村姑娘的母親個性極其純樸可愛，是一位非常善良慈祥的女性，字裡行間流露出對母親的深刻懷念。

陳小春父母結婚前有過小孩。（《經典之夜》節目截圖）

陳小春笑言母親當年其實是被父親「騙」出來的。（《經典之夜》節目截圖）

家境貧寒三千元忍痛賣弟

陳小春童年時期在廣東惠陽農村生活極度困頓，因家中共有四名兄弟姊妹、經常三餐不繼，年幼的他無意中向父母提及有人想花錢領養小孩，走投無路的父母最終以三千元將襁褓中的幼弟送給他人撫養；陳小春直至十三、四歲才隨父親移居香港，曾居於深水埗籠屋、石籬邨及大窩口邨。受貧寒家境影響，陳小春十幾歲便不得不提早步入社會分擔家計，早年曾在建築地盤做苦力，亦曾擔任餐館點心師傅及理髮店學徒，嚐盡社會底層的辛酸苦楚。

陳小春形容母親是一位純樸、可愛的村姑。（《經典之夜》節目截圖）

陳小春回憶母親性格十分單純善良。（《經典之夜》節目截圖）

父親叮囑切勿尋找親弟

對於成年成名後是否有意尋回親生弟弟，陳小春坦言父親生前曾嚴肅叮囑子女切勿前去打探尋找。陳小春深明大義地表示，養父母含辛茹苦將弟弟撫育成人，若自己如今貿然登門相認，不僅會嚴重打亂弟弟早已建立的平靜生活，對毫無保留付出心血的養育家庭亦極度不公平。出於對收養家庭的尊重與對弟弟生活的保護，陳小春多年來始終恪守父親囑託，選擇不作任何主動打擾。