62歲吳啟華中港城碼頭貼地等船　與年輕長髮女同行惹新歡疑雲

昔日無綫「師奶殺手」、現年62歲的資深男星吳啟華，近年主力北上發展，除了密密接商演登台與直播帶貨外，更在大灣區置業享受富貴生活。日前有網民在尖沙咀中港城碼頭偶遇吳啟華等候客船，他一身潮人打扮坐在公共長椅上，凍齡狀態驚艷不少途人。而坐在他身旁的一名年輕長髮女子更引來全網熱議，紛紛揣測單身多年的他是否悄悄迎來新戀情。

吳啟華當年憑《妙手仁心》中程至美一角成為「師奶殺手」。（劇集截圖）

吳啟華與戴祖儀在《非份之罪》中飾演父女。(張嘉敏攝)

吳啟華相隔11年再拍劇。（陳順禎攝）

62歲身形精實少年感十足

據偶遇的網民透露，當日在中港城碼頭等船前往中山時，起初以為自己眼花，仔細觀察後確認坐在公共長椅上的正是吳啟華本人。照片中，吳啟華雖然戴著口罩低頭專注玩手機，身穿白色開襟針織外套內搭黑T恤，下身穿著印有黑色旋風幾何圖案的潮流闊褲，腳踩白色厚底運動鞋，極具街頭時尚感。身形筆挺纖瘦、毫無發福跡象，整體視覺年齡遠低於實際歲數，保養功力讓人驚嘆。

有網民在中港城碼頭目擊吳啟華。（小紅書@酷愛JDMの胖妞）

並肩長髮妙齡女惹新歡疑雲

不過，網民的焦點迅速落在與他並排而坐的一名長髮女子身上。該女子同樣穿著休閒牛仔褲與白波鞋，低調坐在吳啟華身旁，隨即掀起「譜出忘年戀」的緋聞揣測，不少留言追問：「旁邊是新女朋友嗎？」、「看起來好年輕」。

然而，隨後有同場目擊的網民立即跳出代為澄清，指出該女子實際上是吳啟華的貼身工作人員：「是助理啦，我也在現場，她一直揹著電腦包、推著大行李箱。」證實純屬工作同行的美麗誤會。事實上，吳啟華自2014年與前妻石洋子和平離婚後，感情生活一直相當低調，多年來全力做好父親角色，除了月付逾20萬港元生活費全力栽培在加拿大留學的女兒吳熙兒外，亦承擔前妻石洋子及其家人的贍養費，盡顯好父親本色。

愛女吳熙兒愈大愈靚，愈來愈有星味。（微博圖片）