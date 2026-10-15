璀璨之城丨陳曉華喊戲大爆發演活戀愛腦　獲網民力推可升呢視后

在《璀璨之城》播出的第三集劇情中，官孝賢（張智霖飾）高調迎娶洪海允（高海寧飾），一來藉此洗脫妨礙司法公正罪名，二來順勢引爆官孝君（吳卓羲飾）與王雪瑩Kate（張曦雯飾）夫妻間的矛盾。這場政治婚姻，同時重創了懷有孝賢骨肉的郭芷媛Annie（陳曉華飾）的神經。愛孝賢愛到不能自拔的Annie，向孝賢一哭二鬧三上吊，期間Kate更命人假扮受孝賢指示、強行幫Annie墮胎，令原本已情緒崩潰的Annie大爆發，最終Annie在孝賢婚宴上自殺身亡，死前更將錄有孝賢罪證及黑材料的USB寄給孝君、一拍兩散。

官孝賢（張智霖飾）高調迎娶洪海允（高海寧飾）令Annie（陳曉華飾）情緒大爆發。（公關提供）

陳曉華三場喊戲演活「苦命戀愛腦」

昨晚一集，絕對是陳曉華Hera演技大晒冷，前後挑戰了三場完全不同情緒的喊戲。先說第一場喊戲，當Annie從閨密霍佩樺（陳瀅飾）口中得知孝賢即將迎娶Alice（洪海允），即時逼令孝賢講數。當了孝賢身後女人多年的Annie，先是滿腔怒憤與倔強連番質問孝賢：「點解你要咁對我？你嗰日話你想結婚，我以為你係想同我結婚」、「你如果要娶嘅係一個大家族小姐，我ok呀我輸得心服口服，但你依家娶嘅係一個檢控官」、「我做到嘅嘢，洪海允一樣做唔到呀」。

第一場喊戲，陳曉華啲眼淚啷吓啷吓咁，好動人。（公關提供）

眼見孝賢態度強硬，Annie又化身小綿羊放軟態度：「我係想堂堂正正喺你身邊呀」、「我BB未來好簡單，我淨係想喺你身邊咋。」雖然全程委屈到爆，但因怕失去孝賢，迷失的Annie最後還是選擇馴服，配以全程在眼眶打轉的淒苦淚水，著實我見猶憐。

第一場喊戲，陳曉華啲眼淚啷吓啷吓咁，好動人。（公關提供）

第二場喊戲，是Annie受Kate唆擺伺機與官志琛碰面後，遭孝賢踢爆兼怒斥，嬲爆的孝賢宣布二人關係「到此為止」；愛孝賢愛到泥足深陷的Annie，忙亂下即時慌忙下跪，並痛哭著向孝賢苦苦哀求：「你為咗我哋嘅BB，可唔可以留低呀」，表現猶如做錯事怕被父母遺棄的孩子。

第二場喊戲，Annie遭孝賢踢爆兼怒斥忙亂下即時慌忙下跪。（公關提供）

第二場喊戲，Annie遭孝賢踢爆兼怒斥忙亂下即時慌忙下跪。（公關提供）

Annie直闖孝賢婚宴以死控訴

第三場喊戲，是Annie因誤會孝賢要殺掉二人骨肉，直奔婚宴新娘房與孝賢當面對質。幾近失心瘋狀態的Annie，先是自暴自棄又自憐地問孝賢：「我靚唔靚呀？其實我著起婚紗都可以好靚，點解你要搵我捉我去墮胎呀」。

第三場喊戲，Annie直闖孝賢婚宴以死控訴 。（公關提供）

當孝賢試圖叫醒她免被誤導，原本已無盡絕望的Annie即歇斯底里怒吼：「收聲呀，你唔使再喺度做戲，你唔想要我哋嘅BB」、「你繼續結婚我就死畀你聽，我寧願死，都唔要見到你成為第二個女人嘅老公」、「我依家攞條命嚟威脅你，你揀吖。」可惜無論Annie如何哭鬧、如何自毁，孝賢仍是不為所動，最終Annie只能含笑絕望自殺，並與孝賢展開「死亡USB遊戲」。

第三場喊戲，Annie直闖孝賢婚宴以死控訴 。（公關提供）

陳曉華喊戲獲讚「連條眉都識做戲」

以上三場喊戲的絕妙之處，是每場喊戲的「眼淚」處理手法及情緒展現截然不同，再加上Hera質疑時的眉頭深鎖、絕望時張大嘴巴，均大大增加了場口的感染力，就連簡單數句的「復仇語音」，也是滿載怨念，演技之到位贏盡好評，獲讚「連條眉都識做戲」及「對眼識講嘢」。

陳曉華喊戲獲讚「連條眉都識做戲」。（公關提供）

不少網民更力推她可升呢視后。「陳曉華表情真係好到位」、「做得好好，視后之選」、「越來越好戲，進步神速，眼淚盈眶」、「雖然係喊住，但都依然好靚喎」、「係我見過喊得最靚嘅女藝人」、「陳曉華好識做戲，連條眉都會做戲。」由於 Hera演活了「苦命戀愛腦」，加上張智霖（Chilam）接連不斷以「寒冰眼神」神助攻，不少網民對 Annie極為同情，並感嘆留言：「做女人何苦」。

陳曉華喊戲獲讚「連條眉都識做戲」。（公關提供）

張智霖監製導演為推高場口氣氛 度橋至最後一刻

談到喊戲，Hera受訪時透露拍攝現場很安靜，而她自己亦全程投入至忘我狀態：「呢幾場喊戲大家都好安靜，畀咗一個好好嘅空間我去培養情緒；而我亦都因為好投入個角色，所以都唔係好記得其他人喺現場做過乜。」Hera續指精益求精的監製陳維冠（Joe）、導演及張智霖，在現場還不斷因應環境，臨時安插「跪低」及「爬去攞刀」等動作，務求令場面拍出來更震撼，台前幕後均相當專業。