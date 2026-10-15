哈里梅根拒回王室過聖誕？傳11月返美國加州陪外母：免尷尬不乾等

哈里王子（Prince Harry）與梅根（Meghan Markle）於8月底帶同7歲的阿奇（Archie）和5歲的莉莉貝特（Lilibet）結束六年加州生活，一家四口搬回英國。然而不足兩個月，感恩節與聖誕節的假期安排已相繼傳出：二人計劃與梅根70歲的母親多利亞（Doria Ragland）共度兩節，地點全憑多利亞決定，他們亦不會前往桑德靈厄姆（Sandringham）與王室成員過聖誕。有報道更指，一家四口將於11月26日感恩節前飛返加州。以上消息均來自匿名人士，具體地點與日期未定，當事人亦未作官方確認。網民對此議論紛紛：有人質疑二人是「在英國待不下去」，亦有人設身處地，同情梅根「回娘家過節」的選擇。



今年8月，哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）帶著兩名子女離開美國加州蒙特西托（Montecito）返回英國。（Getty Images）

哈里王子（Prince Harry）與梅根（Meghan Markle）於8月底帶同7歲的阿奇（Archie）和5歲的莉莉貝特（Lilibet）結束六年加州生活，一家四口搬回英國。（Getty Images）

哈里梅根節慶安排曝光：知情者爆「感恩聖誕全憑岳母多利亞決定」

據英國《星期日泰晤士報》引述夫婦倆友人透露，哈里與梅根在即將到來的感恩節和聖誕節安排上，將全盤尊重外母多利亞的意願。「他們很希望多利亞能來團聚，但她想去哪裏，他們就在哪裏。」談及是否會前往桑德靈厄姆與王室過節，友人直言：「他們不會與王室過聖誕，那怎麼行得通？他們知道那會很尷尬、很困難，也知道自己不會獲邀，更不會乾等一張邀請。」

他們不會與王室過聖誕，那怎麼行得通？他們知道那會很尷尬、很困難，也知道自己不會獲邀，更不會乾等一張邀請。 哈里梅根友人透露

哈里與梅根在即將到來的感恩節和聖誕節安排上，將全盤尊重岳母多利亞的意願。（IG@meghan）

哈里與梅根在即將到來的感恩節和聖誕節安排上，將全盤尊重岳母多利亞的意願。（Reuters）

梅根傳思念加州籌備返美 友人透露「深知不會獲邀桑德靈厄姆」

美媒《People》10月14日引述接近夫婦的消息人士指，梅根「與蒙特西托的好友保持密切聯繫」，她「掛念家，還有她的媽媽」，並已開始籌備返美聚會。《Express》稱，一家四口相信會在11月26日感恩節前返抵加州，梅根「期待」離開英國；而目前兩人未有發明確聲明確定安排，白金漢宮與當事人亦未回應。

一家四口相信會在11月26日感恩節前返抵加州，梅根「期待」離開英國。（IG@meghan）

一家四口相信會在11月26日感恩節前返抵加州，梅根「期待」離開英國。（IG@meghan）

而目前哈里與梅根未有發明確聲明確定安排，白金漢宮與當事人亦未回應。（Reuters）

而目前哈里與梅根未有發明確聲明確定安排，白金漢宮與當事人亦未回應。（IG@meghan）

移英兩月又返美惹議：夫家還是娘家？

消息流出後在社交平台上引發熱烈討論。部分網民擔心兩人的孩子阿奇（Archie）與莉莉貝特（Lilibet）長期缺席王室活動，難以建立與英國親人的聯繫：「阿奇和莉莉貝特若從不獲邀出席這些聚會，日後怎認識英國親人？花了一番工夫搬家，結果根本毫無改變。」

部分網民擔心兩人的孩子阿奇（Archie）與莉莉貝特（Lilibet）長期缺席王室活動，難以建立與英國親人的聯繫。圖為資料圖片。（Getty Images）

部分網民擔心兩人的孩子阿奇（Archie）與莉莉貝特（Lilibet）長期缺席王室活動，難以建立與英國親人的聯繫。（IG@meghan）

不過，也有不少網民力撐梅根，將情況比喻為「過節返夫家定娘家」：「聖誕的意義是與愛的人在一起，兩邊都是親人，輪流陪才公平。」亦有網民表示「梅根的母親獨居加州，女兒女婿帶著外孫回去陪她過節，是很溫暖的畫面。」

梅根的母親獨居加州，女兒女婿帶著外孫回去陪她過節，是很溫暖的畫面。 網民留言

哈里王子（Prince Harry）與梅根（Meghan Markle）於8月底帶同7歲的阿奇（Archie）和5歲的莉莉貝特（Lilibet）結束六年加州生活，一家四口搬回英國。（Getty Images）

哈里與梅根在即將到來的感恩節和聖誕節安排上，將全盤尊重岳母多利亞的意願。（IG@meghan）