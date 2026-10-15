農夫大讚宣萱對rap有天份同熱情　邀唱2026Rap版《熱愛島》

二人組合「農夫」成員陸永與C君最近擔任嘉賓主持，與宣萱拍節目，農夫一到埗立即與今次負責拍攝的導演相認！Ｃ君：「真係好意外好開心，導演喺我哋出道時幫我哋拍MV，當年成日畀我哋啲天馬行空嘅idea搞到佢頭都痛。」陸永：「今次到佢搞返我哋，我哋明明係農夫就叫我哋扮漁夫。不過都係個好嘅idea嚟，勝在我哋咩都carry到，冇難度。」

農夫以「漁夫」造型到大澳匯合宣萱。（公關提供）

農夫與宣萱合作主持《基建威一萱》。（公關提供）

農夫與宣萱合作主持《基建威一萱》。（公關提供）

陸永：「最近Threads成日派Jessica好耐之前唱《熱愛島》條片畀我，我好感動呀！Jessica嗰種想超越個beat嘅自由奔放，睇得出佢對rap係有天份同熱情。」Ｃ君：「早知頭先叫埋佢一齊rap，不過依家Jessica升格咗做紅館駐場女歌手，演唱會嘉賓名單幾乎一定有佢，都唔係咁容易叫佢開金口。」

農夫大讚宣萱rap天賦。（公關提供）

宣萱期待《人夫集團》爆笑盛況

宣萱：「同張繼聰拍咗三集，我覺得佢已經好多嘢講，點知你哋兩個加埋仲多。直頭唔係兩倍咁簡單，係十倍都唔止！我依家好期待你哋三個嗰個《人夫集團》show會有幾多口水同埋幾crazy。」陸永：「不如我哋畀個台你rap吓啦就，喺我哋個show搞part『Rapper Jessica』出道舞台。細細個就喺《難兄難弟》同《美味天王》聽過Jessica嘅甜美歌喉，如果變身rapper就真係夠晒震撼。」C君：「Jessica如果okay嘅，我哋就寫首歌畀你，不如就《熱愛島》2026rap版！咁就演員、歌手、rapper乜都畀你玩晒！」

宣萱期待《人夫集團》爆笑盛況。（公關提供）