梁詠琪陳曉東30年後再聚掀回憶殺　凍齡狀態佳　網直呼青春回來了

梁詠琪（Gigi）即將在香港體育館（紅館）舉辦全新個人演唱會，消息一出讓歌迷期待不已。曾與她合作經典愛情電影《初戀無限Touch》的男星陳曉東，近日驚喜在社群平台上曬出兩人合照，隔空為好友的全新專輯與紅館演出加油打氣。



這場跨越30年的世紀同框曝光後，立刻勾起無數粉絲的青春記憶。

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陳曉東在貼文中感性寫下：

多久沒真正聚了。30年的友誼，也是一種溫柔的存在。

並預祝梁詠琪接下來的演藝計畫大獲全勝。照片中兩人對鏡頭展現燦爛笑容，神韻與輪廓依舊神似當年。

雖然陳曉東身穿過去巡演的連帽衫，讓外界猜測這張合照或許是珍貴的舊照重溫，但粉絲們對此毫不介意，紛紛湧入留言區直呼：

「青春回來了」

「兩人根本完全沒變」

「凍齡神顏太強大」



還有網友笑說這是：

「龍鳳胎再聚」

「從小一直以為你們是雙胞胎兄妹」



回顧兩人過去的演藝軌跡，梁詠琪與陳曉東在90年代紅極一時，不僅被外界封為歌壇金童玉女，更因五官輪廓與高挑身型相仿，常被粉絲笑稱是演藝圈的「龍鳳胎」。梁詠琪過去受訪時也曾笑談，因為兩人外型太像，甚至還開玩笑猜想過彼此的孩子未來會不會也有幾分神似。事隔多年，兩人各自在家庭與事業上都有很好的發展，這次的驚喜互動不僅展現了演藝圈難得的持久好交情，也再度掀起一波90年代的懷舊熱潮。

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