內田真由美嫁港男｜婚禮廣東話致詞　夥前AKB48隊友重演主打歌

前日本偶像女團AKB48成員、現經營燒肉店生意的「猜拳女王」內田真由美（Mayumi Uchida），早前於10月10日宣布結婚喜訊，其後證實丈夫為香港人，消息隨即引發香港傳媒廣泛報道，大批香港網民亦湧入其社交平台留言送上祝福。



前日本女子偶像組合「AKB48」成員內田真由美做「香港新抱」。（IG@mayumi_mmm）

婚宴齊跳Center作《機會的順序》

深深感受到香港人熱情與厚愛的內田真由美，近日開始積極在社交平台以廣東話發文互動，最新公開的婚禮花絮更特意先以日文撰寫、再於內文配上整段地道廣東話翻譯，滿載對夫家及香港支持者的真誠心意。

內田真由美入鄉隨俗與丈夫跪地向嫲嫲敬茶。（IG@mayumi_mmm）

內田真由美用廣東話稱呼對方為「嫲嫲」。（IG@mayumi_mmm）

內田真由美對本次婚禮籌劃極為用心，除了盛裝換上純白婚紗與火紅晚禮服外，現場更吸引高達12位昔日AKB48隊友專程到賀，包括4期的大家志津香、4期研究生佐伯美香與瓜屋茜；5期的北原里英、仁藤萌乃、近野莉菜；6期的高城亞樹、野中美鄉；7期的岩佐美咲、鈴木瑪利亞（鈴木まりや）、松井咲子，以及9期隊友中村麻里子。婚禮上最令賓客驚喜的環節，莫過於內田真由美聯同眾姊妹登上舞台中央，手持麥克風現場跳唱當年憑猜拳大賽奪冠贏得的專屬Center單曲主打歌《機會的順序》（チャンスの順番），配合節奏起舞，將現場氣氛推向最高峰。

多位前AKB48隊友包括大家志津香、佐伯美香、北原里英、高城亞樹及岩佐美咲等都親身赴會。（IG@mayumi_mmm）

內田真由美聯同眾姊妹再唱當年的Center單曲主打歌《機會的順序》（チャンスの順番）。（IG@mayumi_mmm）

廣東話致謝淚擁港人丈夫

為隆重其事及表達對遠道由香港赴日的男家親友之尊重，婚禮場地內特別設置了多幅廣東話語句告示。內田真由美亦認真準備了廣東話發言，席間手持麥克風親口向在場親友大聲致謝：「好多謝大家嚟參加我哋婚禮！」隨即引起全場熱烈鼓掌與歡呼。在台上致辭感謝重要親朋期間，內田真由美一度感動至眼泛淚光，轉身與身旁陪伴的丈夫緊緊深情相擁。事後她更感性於貼文寫下：「能夠同一直以嚟照顧我哋、對我哋嚟講好重要嘅人一齊度過咁幸福嘅時光，真係好開心。直到而家，我對大家嘅感激之情依然滿滿，大家送畀我哋嘅每一句溫暖說話，都令我好感動」，場面真摯溫馨。

內田真由美以廣東話向在場賓客致謝。（IG@mayumi_mmm）