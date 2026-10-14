內田真由美嫁港男｜穿裙褂跪地敬茶　丈夫疑住公屋獲封港男之光

前日本女子偶像組合「AKB48」成員、曾奪「猜拳大賽」冠軍的內田真由美（日文：内田眞由美 / Mayumi Uchida），她於2015年從演藝圈畢業退團後轉型經營燒肉店「燒肉IWA」（焼肉IWA）。日前她於社交平台公布結婚消息，丈夫為一名香港男子。兩人於10月10日在日本酒店宴會廳擺設酒席舉行婚禮，10月13日內田真由美於社媒分享了婚禮現場紀錄的照片與影片。



前日本女子偶像組合「AKB48」成員內田真由美做「香港新抱」。（IG@mayumi_mmm）

內田真由美與父母合照，爸爸嚴肅端莊，媽媽卻俏皮十足。（IG@mayumi_mmm）

內田真由美融入夫家向93歲嫲嫲盡孝

內田真由美對本次婚事高度重視，更極力配合夫家傳統習俗。男方家人專程由香港飛往日本觀禮，其中包括男方高齡93歲的嫲嫲，親臨現場見證孫兒完婚。除了西式婚宴儀式外，內田真由美亦有遵照香港傳統習俗向長輩奉茶，並在社交平台分享身穿傳統中式裙褂、跪地向丈夫嫲嫲敬茶的照片。

93歲的嫲嫲專程從香港赴日出席婚禮，更與孫媳婦內田真由美溫馨合影。（IG@mayumi_mmm）

內田真由美入鄉隨俗與丈夫跪地向嫲嫲敬茶。（IG@mayumi_mmm）

內田真由美發文表示這是自己首次開口稱呼對方為「嫲嫲」，象徵正式融入夫家，並承諾日後會努力學好廣東話。此外，她特意選用香港百年老字號「蓮香樓」的茶杯作為婚宴回禮，展現對夫家文化的重視與尊重。

內田真由美用廣東話稱呼對方為「嫲嫲」。（IG@mayumi_mmm）

內田真由美特意選用「蓮香樓」的茶杯作為婚宴回禮。（IG@mayumi_mmm）

內田真由美對本次婚事高度重視，多位前AKB48隊友包括北原里英（Rie Kitahara）、高城亞樹（Aki Takajo）、大家志津香（Shizuka Oya）等都親身赴會，內田真由美先後換穿純白婚紗以及紅色晚禮服出場，登上舞台中央與昔日隊友手持麥克風合唱歌曲，配合節拍踏步跳舞。席間她更特別以廣東話向在場賓客致謝：「好多謝大家嚟參加我哋婚禮！」台下親友揮手並拍掌歡呼，致辭期間內田真由美眼泛淚光，轉身就與身旁站立的丈夫相擁。

多位前AKB48隊友包括北原里英、高城亞樹及大家志津香等都親身赴會。（IG@mayumi_mmm）

內田真由美以廣東話向在場賓客致謝。（IG@mayumi_mmm）

內田真由美丈夫獲封「港男之光」

敬茶片段公開後，有網民留意到其敬茶環境背景簡約樸實，引起網民熱烈討論並推測男方家庭質樸非豪門，應為一般基層家庭。有關細節隨即在網絡討論區掀起熱話，大批網民一致讚賞內田真由美態度踏實、擇偶不重物質財富，同時盛讚其香港丈夫憑藉自身努力與真誠打動女方抱得美人歸，紛紛在留言區封其丈夫為「港男之光」及「為港爭光」。

內田真由美丈夫疑似居住在公屋。（IG@mayumi_mmm）