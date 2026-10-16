劉德華遇粉絲現教科書級「冧粉三部曲」　網民讚：抵佢紅足幾十年

演藝圈天王劉德華（華仔）出道數十年人氣歷久不衰，除了精湛演技與歌藝外，其無可挑剔的謙遜修養與極致親民作風更向來是業界典範。2027年賀歲喜劇《關於那隻烏龜的故事》（改編自2026年5月高口碑舞台劇《關於那隻龜回魂的故事》），由劉德華投資兼監製、邱禮濤執導，日前於柴灣舉行開鏡，引發影迷高度期待。日前華仔現身公眾場合時，再度上演教科書級別的「冧粉三部曲」，毫無巨星包袱的溫暖舉動，令在場等候的粉絲如沐春風，影片曝光後更掀起全網盛讚。

劉德華當日以觀眾身份入場看這部舞台劇，殊不知看到一半已覺得故事不得了，要改編成電影。（葉志明 攝）

戲中由雄性蘇卡達象龜（盾臂龜）「眉豆」出演的靈魂吉祥物「金大龜小陸」，開鏡當日由劉德華親自牽領出場。華仔笑指小陸是全片身價最高的一位，更即場與牠進行幽默「專訪」，不過小陸一直掛住食。（葉志明 攝）

急步簽名、主動除罩、合十回眸情緒價值滿格

從現場流出的片段可見，劉德華在工作人員陪同下原準備步出離開，但甫瞥見在旁守候多時的影迷，他不僅沒有加快腳步離場，反而眉開眼笑地直奔圍欄方向，瞬間展開極具誠意的互動。他首先大步趨前，親切地接過物件為守候的粉絲逐一簽名。為免鏡頭拍出來有阻隔感，華仔更毫不猶豫主動摘下口罩，展露招牌溫厚笑容配合合照，細心程度無可比擬。在完成互動轉身準備離去時，他走上兩步又特意回頭，以招牌溫柔眼神注視眾人，並恭敬地雙手合十連聲道謝，為短暫的相聚畫下極具溫度的句點。

即刻幫粉絲簽名極親民。（小紅書@香港琪琪子的港星頻道）

即將離開都要回眸看粉絲。（小紅書@香港琪琪子的港星頻道）

粉絲舉家穿著歌迷會制服力撐

事後不少在場粉絲激動地在社交平台還原現場實況，透露華仔當時毫不遲疑地向人群邁步而來，彼此距離僅相隔不足半米，若非有安全圍欄阻隔，天王甚至願意走得更近。現場除了忠實女影迷外，更有不少男歌迷甚至攜眷穿著官方歌迷會制服、帶同太太與子女舉家前來支持，現場氣氛歡樂融洽。

華仔一系列貼心舉措曝光後，迅速引來大批網民熱烈迴響。不少人感嘆如今部分新晉藝人稍有名氣便「架子比天大」，對守候的影迷視若無睹；反觀縱橫藝壇數十載、身居頂峰的劉德華卻始終如一地珍惜每位支持者，紛紛留言激讚：「真天王從來沒有架子」、「給予粉絲最高級別的情緒價值」、「這才是真正的巨星風範，難怪能紅足幾十年！」