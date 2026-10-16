梅根重遊諾定咸獨攬風頭！哈里淪佈景板人流大縮水　網民：返加州

薩塞克斯公爵哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）於10月15日重遊英格蘭諾定咸（Nottingham）。此地是兩人2017年訂婚後首次公開亮相的標誌性地點，亦是兩人近期回流英國後，首度一同出席的公開活動。然而，梅根全程獨攬焦點，哈里發言寥寥淪為「佈景板」。活動引來評論員狠批為「沒有王權的王室戲劇」，不少英國網民更冷淡直言：「不如返去加州。」



薩塞克斯公爵哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）於10月15日重遊英格蘭諾定咸（Nottingham）。（Reuters）

諾定咸是梅根與哈里2017年訂婚後首次公開亮相的標誌性地點。（Reuters）

複製九年前名場面 人潮遠遜當年

根據路透社經《海峽時報》刊載報道，哈里與梅根當日先後造訪社區錄音室（CRS）、食物貧窮組織「希瑪中心」（Himmah Hub）以及慈善機構Epic Partners。這是梅根自2022年9月參加已故英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）葬禮以來，睽違逾四年首度於英國共同出席公開慈善活動（梅根自2022年女王國葬後未曾公開訪英）。

哈里與梅根當日先後造訪社區錄音室（CRS）、食物貧窮組織「希瑪中心」（Himmah Hub）以及慈善機構Epic Partners。（Reuters）

哈里與梅根當日先後造訪社區錄音室（CRS）、食物貧窮組織「希瑪中心」（Himmah Hub）以及慈善機構Epic Partners。（Reuters）

諾定咸對兩人意義重大。2017年12月，剛宣布訂婚的哈里與梅根正是選擇在此處展開首次情侶檔「親民環節」（walkabout）。活動現場，90歲民眾艾琳·哈德曼（Eileen Hardman）特別手持當年相框照片上前，梅根隨即親吻其臉頰並相擁道：「這是我們第一次親民環節。」雖然現場有民眾高呼支持，但英國新聞協會（PA Media）指出，現場僅約百名民眾圍觀，盛況與2017年的旗海人潮不可同日而語。

諾定咸對梅根與哈里的意義重大。（Reuters）

薩塞克斯公爵哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）於10月15日重遊英格蘭諾定咸（Nottingham）。（Reuters）

梅根金句連發談女兒 哈里發言寥寥

在社區錄音室，梅根與數名女孩參加手繩工作坊，當被問及「何時最像自己」時，有女孩回答做體操，梅根即透露：「我們的女兒莉莉貝（Lilibet）現在也在學，她很喜歡。」她隨後補充：「我和家人在一起，還有下廚的時候最像自己。」

在社區錄音室，梅根與數名女孩參加手繩工作坊。（Reuters）

相較於梅根金句連發，哈里當日多數時間僅輕搭梅根背部或與小孩短暫交談。（Reuters）

相較於梅根金句連發，哈里當日多數時間僅輕搭梅根背部或與小孩短暫交談。前王室管家哈羅德（Paul Burrell）分析，選址諾定咸是向王室傳達「重新開始」的訊號；肢體語言專家詹姆斯（Judi James）則認為梅根試圖藉此修復在英形象。

梅根與哈里這場行程並未獲得普遍好評。（Reuters）

相較於梅根金句連發，哈里當日多數時間僅輕搭梅根背部或與小孩短暫交談。（Reuters）

評論員狠批「王室戲劇」 網民喊：返去加州

然而，這場行程並未獲得普遍好評。名嘴皮爾斯·摩根（Piers Morgan）在社交平台X發文，質疑兩人運作意在與王室唱反調；評論員斯科菲爾德亦向霍士新聞直言：「這是沒有王權的王室戲劇。」

梅根與哈里這場行程並未獲得普遍好評。（Reuters）

名嘴皮爾斯·摩根（Piers Morgan）質疑梅根與哈里運作與王室打對台。（Reuters）

英國最新民調顯示，多數英國人對兩人觀感依然偏向負面，網民紛紛留言：「不如返去加州」、「以為有紅地毯，結果只是一般公民」。報道補充，若後續保安審查不如預期，兩人數周內便可能返回美國加州蒙特西托（Montecito）過冬。

不如返去加州。 網民留言

多數英國人對哈里與梅根觀感依然偏向負面。（Reuters）