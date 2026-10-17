51歲導演葉念琛大病停工十日　近況曝光身形暴瘦令人擔憂

現年51歲的香港著名導演葉念琛近日不幸「中招」感染甲型流感，為免傳播病毒並專心休養，他隨即展開了長達十天的自我隔離生活。向來精力充沛、工作「停唔落手」的葉導，在閉關多日後健康狀況備受關注，不少圈中好友與網民紛紛送上問候，叮囑他多加休息保重身體。

葉念琛確診甲型流感。（IG@yiplinsum）

葉念琛王牌節目《琛導Casting》。（公關提供）

葉念琛閉關十日專心休養

香港近期流感活躍，連平日行程緊密的葉念琛亦難逃「中招」。據悉，葉導在確診甲型流感後便立即停工，嚴格執行自我隔離十天，期間閉關靜養以盡快康復。對於習慣每日度橋、開會、穿梭片場的葉導而言，一口氣閉關十天可謂難得的「強制放假」。不少影迷與網民得悉消息後，都在其社交平台留言關心：「保重身體呀！ 有鬍鬚好有型ah」、「瘦咗好多Take Care」、「順便減個靚肥，快啲好返」。

網民紛紛關心留言。（IG@yiplinsum）

一年出三本小說殺入文壇 舞台劇、經典修復齊發

葉念琛近年在跨界創作上亦交出亮眼成績。在剛過去的香港書展中，他推出了全新短篇小說集《沉船記》，寫盡男女關係的背叛與現實黑暗面。連同早前的《情敵》及首度自編舞台劇的同名原創小說《鱷魚之吻》，葉導在一年之內接連推出三部小說作品，產量驚人。此外，繼與王晶聯合執導賀歲喜劇《麻雀女王追男仔》及挑戰舞台劇《鱷魚之吻》大獲好評後，正值經典愛情代表作《獨家試愛》上映二十周年之際，葉導亦積極推動經典電影修復計劃。