醫生，你有病？｜「天使醫生」黃詠儀抗末期肺癌燃燒生命遺愛人間

《醫生，你有病？》今晚（16日）九點半翡翠台播出最後一集，主角是為了挽救生命，奉獻自己一生的已故中大醫學院矯形外科及創傷學系名譽臨床副教授、中大醫院骨科顧問醫生黃詠儀（Clara）。黃醫生是香港的手外科專家，一雙妙手救了不少病人，包括多名精英運動員，即使患了末期肺癌，仍堅守崗位，對病人不離不棄。



黃詠儀一生致力為病人做到最好，末期肺癌仍堅守醫生崗位，令人動容。（公關提供）

黃詠儀醫生是香港的手外科專家，一雙妙手救了不少病人。（公關提供）

黃詠儀曾到阿富汗和海地參與無國界醫生工作。（公關提供）

中大醫學院副院長容樹恒醫生透露，Clara會拿著模型向病人講解解剖學，而且可以講足一、兩小時，直到病人明白為止。（公關提供）

耗時一年訓練眼球肌肉戰勝視障

黃詠儀出身基層，年幼喪父，10歲起因腦部有罕見血管疾病，偶爾失明、頭部劇痛及嘔吐，經常進出醫院。黃詠儀立志讀醫：「我可以每天幫人，不是別人幫我」。畢業後選擇旁人眼中女生難以勝任的骨科。Clara的骨科之路並不平坦，於威爾斯手外科團隊實習期間，發現用顯微鏡會看到重影，後來確診雙眼有視覺功能障礙。Clara沒有聽醫生勸告放棄用顯微鏡，每天下班後留在手術室看顯微鏡訓練眼球肌肉，經過一年努力，她終在顯微鏡下看到影像清晰的圓形，毅力可嘉。

Clara口頭禪：「我做得不夠好」

事事以病人優先的Clara，口頭禪是「我做得不夠好」和「不好意思」。她的靈魂伴侶容樹恒醫生說：「這是她的金句，她常對病人說『不好意思，這裡還差一點點』、『疤痕粗了一點點』，她對自己要求高，心裡覺得自己做得還是不夠好， 但對很多人來說已經很好。」永不自滿、精益求精的Clara，就連回覆訊息也是積極過人、不分晝夜，容醫生憶述：「手機訊息WhatsApp那些叮叮叮叮叮叮，就算靜音，一打開又是一百個訊息，很多人找她，晚上找她，她一定回覆。」

黃詠儀認為，所有病人就是她治病的最大動力。（公關提供）

黃詠儀畢生致力為病人做到最好

容樹恒醫生回憶摯愛生前對病人十分上心，診症變上堂，盡力要令病人明白自己的狀況。她對病患亦是一視同仁：「不理你是高官、議員，有錢還是一般的貧苦大眾，她都是這樣的語氣。 我說：『Clara那天你看那個是某某局長』，她說：「是嗎？他都不聽話，我叫了他戒口和要怎樣怎樣，要做運動怎樣怎樣，這樣不行，局長都要照顧自己身體嘛」、「病人會感受到她不是要在十分鐘後趕你離開診間，而是希望你走出去的時候，真真正正覺得這次你來真的幫了你。」

黃詠儀認為，所有病人就是她治病的最大動力。（公關提供）

確診「最惡肺癌」

Clara悉心照顧病人，她同樣愛惜自己身體，處理職業病頸椎問題時，意外發現自己確診肺癌一期，不過化驗後證實是最難搞、被歸類為無藥可救的基因病變。Clara切除腫瘤，但半年後發現癌細胞已悄悄擴散，迅速演變為末期肺癌，醫生告知可能只剩三個月至半月壽命，著她安排身後事。

患病期間，黃詠儀曾到學校分享患病及人生經歷。（公關提供）

治癌過程漫長又痛苦

Clara患癌期間，一共接受了兩個大手術、兩個小手術、七個周期化療、三個周期免疫治療、26次電療；飽受大量副作用折磨，即使最後關頭，仍然沒有放棄，繼續試新藥。化療期間，飽受副作用折磨，但她堅持診症、做手術，即使進入深切治療部前三天，依然為病人治療至晚上十時。為免其他人擔心，Clara每次都以輪椅代步，從病房走後門到診症室。

容樹恒是Clara的靈魂伴侶，陪伴走過抗癌路。（公關提供）

為病人勇敢接受治療

容醫生在追思會上分享Clara勇敢接受治療的原因：「她對我說，她要用盡所有有可能幫助她延長生命的方法，因為她很希望利用她不知道剩餘的多少分、多少秒，繼續做好她最重要的工作。她最重要的工作，就是繼續為病人提供，她可以做到的最好的服務。」容醫生替Clara感謝病人：「過去兩年她願意很勇敢，接受不同的艱辛治療，所有病人就是她背後最大的動力。Clara覺得，她就算離世後，她沒有離開我們，她只是完成了她在人間為世人服務的一個使命。」

Clara昔日的診症室，由容樹恒接手，容醫生還有繼續幫Clara跟進部份病人。（公關提供）

這幅牆，佈滿了病人寫給Clara的感謝咭，亦是偶爾會令容醫生觸景傷情的存在。（公關提供）

「最難的決定是拔喉」

Clara離世半年多，容醫生憶起當日決定插喉和拔喉的經歷，仍然難掩悲痛：「她一直都不想插喉，當時的抉擇就是，讓她離開還是插喉一試，她跟我說了一句：『你決定吧』」、「最難的決定是拔喉，插喉之後的星期二還好，但星期三就很差，很多深切治療部醫生討論完過來跟我說：『教授，她很辛苦』，給我的建議，是真的要放手」、「在整個過程內，我有一個兩難，就是我究竟是一個醫生的角色，還是一個親人、家人的角色？…聽完所有專業意見後，我（決定）做回一個…普通人的角色。」

談到當日決定幫Clara拔喉的痛苦掙扎，容醫生忍不住落下男兒淚。（公關提供）

以剩餘的生命幫助其他生命

「生命有期，仁心無界」，就算生命倒數前夕，Clara仍用盡氣力致電相關人士，希望確保遺產捐給有需要的機構和團體，正如容樹恒醫生所言，Clara「以剩餘的生命幫助其他生命」，完美演繹仁心無界的大醫精誠。而在追思會上，陳德雄神父肯定Clara遺愛人間：「如果這刻她不能在天國，她不能夠在天堂，她不能夠與天主一起，你和我都不用去了。」

張家朗和杜凱琹都曾是Clara的病患，在他們眼中，Clara既溫柔專業，善良有愛。（公關提供）