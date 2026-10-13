醫生，你有病？丨兒科專家患ADHD險遺失親生仔　蝦碌日常笑爆全城

方東昇、黃曉瑩及李嘉嘉攜手炮製的《醫生，你有病？》，逢周一至五晚九點半翡翠台播映。今晚（13日）播出的第七集，主角是專攻專注力失調及過度活躍症（ADHD）的美國加州執照兒科醫生王玉珍。王醫生是典型ADHD患者，方東昇團隊見證她將「失調」變「協調」，與ADHD共存，活出精彩快樂人生。

方東昇團隊一嚟就見證王醫生遲到。（公關提供）

王玉珍醫生日常生活充滿「蝦碌」與荒誕，經常無故跌倒、遺失物件、沒有時間觀念、答非所問、忘記沒興趣的事，最誇張是險些「遺失」兒子。方東昇團隊先後到訪王醫生診所及寓所，親眼見識這位「不按常理出牌」的醫生，如何隨時轉Tone令身邊人哭笑不得。在診所受訪期間，王玉珍失驚無神拿出四腳蛇、或從攝製隊手上拿過攝影機反拍主持自得其樂。回到寓所，王醫生解除職場束縛，更加Carefree，她一時高歌，一時踩健身單車，又試過忘記戴假牙，甚至無預警跳上梳化向鏡頭展示「腳板底」，相當可愛！

受訪期間突然拎隻四腳蛇出嚟，真係估佢唔到。（公關提供）

75歲「亂中有趣」：你覺得我怪怪的，怪怪的才好

75歲的王醫生之所以「亂中有趣」、越老越可愛，全因她懂得擁抱自己的病。連一張電腦椅也能玩出樂趣的王醫生，經常掛著俏皮笑容，她坦言要消化ADHD，第一步是要覺得 ADHD沒問題，第二步是幫自己解決ADHD帶來的種種問題：「ADHD嘅人其實好資優嘅，我好多病人都係資優人！」、「你覺得我怪怪的，怪怪的才好，（攝製隊）才來見我」、「我朋友說：『你為何掀起肚皮告訴別人你有ADHD？』，我說有就有，香港很多人也有。」還將ADHD比喻為近視一樣普通：「ADHD服藥等於戴眼鏡，（讓病人）更清晰集中。」

姑娘讚王玉珍越老越可愛，佢即刻開心到。 （公關提供）

以自訂車牌ADHD為傲 「元秋頭」直接出鏡盡顯率性

王醫生我行我素，從不在意旁人眼光，除了以自訂ADHD車牌為榮、更頂著「元秋式髮卷」頭直接出鏡，並大方向攝製隊展現面上及腳上疤痕，笑稱自己「容易受傷」，還自嘲勝在多肉：「我全身都跌倒撞傷過，這裡撞到，那裡又碰到，昨天才碰到頭。幸好我長得強壯又多肉，肥騰騰。」

王玉珍話自己成日撞到同跌倒。（公關提供）

以前沒有ADHD概念，王醫生被認定為「大頭蝦」、「不正經」、「沒交帶」，又經常因過份率直得罪人。直到成為專門治療ADHD的醫生，才被病人一言驚醒，「反向確診」。採訪當天，其中一位病人Amanda與王醫生一起受訪，憶述首次見王醫生情景：「我話醫生我看到你，我覺得自己不太嚴重」、「我先生最初一起來看，她問了我先生三次叫甚麼名字。」

唔覺得自己患 ADHD 有乜大不了的王醫生，以擁有「ADHD」車牌為傲。（公關提供）

ADHD病人讚更易共情：奇怪的想法，只有奇怪的人才明白

Amanda指全因與王醫生「同病」，所以互相明白，並感恩王醫生分享了很多「執行方法」，幫她實質解決日常生活問題：「奇怪的想法，只有奇怪的人才會明白。」Amanda 還介紹醫生的創意診療大法—「查家宅」、研究家居平面圖及掌紋，雖然似看風水多過看病，但每個方法都有根有據，堪稱為ADHD患者度身訂造。Amanda說：「她有 ADHD 就更好，因為這世界上，她一定比其他人最關心ADHD。」

佢認為王醫生嘅創意診療大法相當奏效。 （公關提供）

身為ADHD病人，王玉珍醫生在生活細節上花盡心思、讓自己活在正軌上！以吃藥為例，為免自己忘記，她每天會在洗手盆旁邊預備第二天要吃的藥，還會準備一杯斟好的水：「因為你去廚房倒水，行路時已經不記得自己要吃藥的了。」縱然生活上諸多不便，但醫生相信總能找到方法克服生活困難：「你要觀察自己甚麼事出問題，寫下來，接著改變自己的行為，這樣就沒問題了。」

病人Amanda覺得王醫生似病人多過自己。 （公關提供）

王醫生自己是ADHD患者，就連丈夫Joseph、一對子女都是ADHD患者，當中以Joseph「程度」最輕，所以經常要負責「維持家中秩序」，包括輪流叫醒太太及子女。Joseph 笑言，曾因被子女班主任點中痛處，覺得找到知音：「我說全家只有我不像(ADHD)，班主任很同情我，我很開心有人明白我的困境。」

病人Amanda覺得王醫生似病人多過自己。 （公關提供）

Joseph：ADHD的人既有激氣一面，也有精彩一面

雖然「一家ADHD」煩惱多多，Joseph仍然十分欣賞愛妻：「娶到這樣的老婆多精彩，充滿荒謬，也富創意」，當黃曉瑩問到：「你娶的太太是你心目中的太太嗎」時，Joseph 搞笑否認，他認為婚姻令自己成長：「跟她在一起，磨練我面對很多事情，都能應付到。（你寧願她有還是沒有ADHD？）有比較好，ADHD的人既有激氣一面，也有精彩一面，你生活永遠不會Boring。」節目尾聲，王醫生與老公在攝製隊陪同下齊齊「尋寶」，期間不忘互窒，畫面既歡欣又溫馨。

佢同老公感情雖然窒嚟窒去，但感情極好，齋睇相都感受到。 （公關提供）