璀璨之城｜文凱婷首演床戲激戰吳偉豪　偷食閨蜜男友遭當場撞破

《璀璨之城》最新劇情講述了高海寧與張曦雯重返澳門舊地，意外撕開了當年兩人因爭奪男伴而徹底反目的往事。曾於2021年憑《聲夢傳奇》殺入六強的文凱婷（Aeren），今次在劇中飾演年輕版張曦雯，一改過往清純歌手的形象，在劇中上演極具爭議的大膽親熱戲碼，突破性演出震撼不少觀眾。

文凱婷飾演年輕版王雪瑩，表面上與潘靜文情同姊妹。（圖片來源：TVB）

文凱婷主動獻身吳偉豪

由潘靜文飾演的年輕版「洪海允」，原本與吳偉豪飾演的「官孝君」情投意合，惟飾演年輕版「王雪瑩」的文凱婷早已對孝君暗生情愫。文凱婷趁好姊妹短暫離開澳門的空檔乘虛而入，趁孝君神志不清時主動獻身。兩人隨即在床上親密交纏，場面相當火辣，打破了文凱婷一貫的清純乖乖女形象。

文凱婷趁孝君神志不清時主動獻身。（圖片來源：TVB）

文凱婷趁孝君神志不清時主動獻身。（圖片來源：TVB）

文凱婷趁孝君神志不清時主動獻身。（圖片來源：TVB）

潘靜文當場撞破男友閨蜜背叛

更具戲劇性的是，吳偉豪因宿醉未醒，整晚將身旁的情人誤當成正牌女友潘靜文，直到翌日清晨酒醒始驚覺鑄成大錯。正當二人不知所措之際，潘靜文卻突擊返回澳門，親眼目睹男友與最信任的閨蜜同處一室。面對雙重背叛的殘酷現實，潘靜文心碎欲絕，與昔日情同手足的姊妹徹底決裂，亦揭開了多年後兩人反目成仇的真正原因。

潘靜文當場撞破男友閨蜜背叛。（圖片來源：TVB）

潘靜文當場撞破男友閨蜜背叛。（圖片來源：TVB）

尺度床戲頻密引熱議

劇集播出後，兩位《聲夢傳奇》出身的小花，迅速成為焦點。由於《璀璨之城》開播以來各種大尺度場面接踵而來，引起觀眾兩極評價。有網民質疑「呢套戲係唔係日日都有床戲」，亦有人對年輕小花的突破演出感到震驚，直呼「點解連聲夢小花都有床戲」，令劇集話題度持續飆升。