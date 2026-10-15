璀璨之城丨高海寧為偷USB激吻吳卓羲　陳瀅30秒顫抖喊戲獲爆讚

《璀璨之城》昨晚（14 日）第三集堪稱TVB花旦與小花演技激鬥擂台，除了陳曉華，陳瀅及女主角高海寧的演出亦同時獲讚。先說陳瀅，之前憑《痞子無間道》成功洗脫「唔識演喊戲」污名的她，在《璀璨》中再下一城，憑一場僅半分鐘的喊戲，成功吸獲網民大量正評，讚陳瀅角色有發揮兼演技真正在線。

《璀璨之城》昨晚（14 日）第三集堪稱TVB花旦與小花演技激鬥擂台。（公關提供）

網民錯重點指極襯金髮

場口講述戴耀明向陳瀅等人宣布Hera死訊，原本不知好友出事的陳瀅，當慢慢聽到好友如何慘死後，眼淚隨即在眼眶堆疊，並激動至整個人及嘴唇均在發抖，形神俱滲透出濃濃的哀傷感。在場口尾段，陳瀅以瘋狂顫抖的手抹淚一刻，網民更覺得設計感十足，大讚劇組細節位做到足：「真係好Touched 」、「這場戲演得好好，想幫佢抹眼淚」、「手還在抖，細節做足」、「特別喜歡抺淚一下」、「入行以來喊戲代表作」。搞笑的是，有網民錯重點指金髮十分適合陳瀅，有人更笑言要為了她的新髮追看《璀璨》，十分爆笑。

陳瀅呢幕戲尋晚贏盡好評。（公關提供）

陳瀅呢幕戲尋晚贏盡好評。（公關提供）

高海寧為偷USB激吻吳卓羲

另女主角高海寧昨晚一集亦繼續是由頭帶到落尾，無論是在澳門觀光塔與張智霖「講數」、在官家向吳卓羲及張曦雯示威、在婚宴上掩護張智霖往見陳曉華，高 Ling都展現出高冷、霸氣、睿智一面，難怪獲封「高冷高智商兼備女主」。而高 Ling昨晚最出彩的，其實是為了幫張智霖取回USB黑材料，無計可施下主動激吻吳卓羲的場口，二人在與張曦雯同一屋簷的前提下忘情擁吻，期間高 Ling要邊激吻邊分心留意USB位置，吳卓羲則完美演繹出既驚且喜、欲拒還迎的狀態，難怪網民睇到大嗌精彩刺激。

高海寧為偷USB激吻吳卓羲。（公關提供）

高海寧為偷USB激吻吳卓羲。（公關提供）

高海寧為做好一個表情反覆拍攝數十次

其實高 Ling今次演Alice絕非易事，皆因Alice人設極冷靜內斂，故情緒場口相當複雜，既不能做太大，亦不能做太少，只能靠眼神及微表情去表達內心激盪。以昨晚她在觀光塔與張智霖講數一幕，一直以高冷姿態防衛著張智霖的高海寧，當聽到張智霖提出的合作條件竟是結婚時，先是輕輕的皺眉表達難以置信，之後再僅以微妙的眼神變化表達內心的震撼，對此監製陳維冠坦言場口相當高難度，而為了盡善盡美，高 Ling為了這場戲反覆拍了數十次，就是為了好好演繹「錯愕又不失冷靜」的反應，幸好最終順利過關，獲監製大讚認真又專業。

高 Ling單憑微表情同眼神，就要表達咁複雜嘅內心情緒，仲要符合女主角 Alice 嘅內斂人設，一啲都唔容易。（公關提供）