璀璨之城｜陳瀅除衫破格演出惹爭議　通訊局收25宗投訴

無綫台慶劇《璀璨之城》在15日播出的劇情中，由陳瀅飾演的記者霍佩樺（Sarah），為了與官孝賢（張智霖飾）達成合作，當眾解開襯衫並脫下外衣和牛仔褲，最後只穿黑色喱士內衣褲對鏡頭，展現完美身段。

陳瀅寬衣解帶。（劇集截圖）

通訊局證實接獲28宗投訴

劇集播出後，由於演出尺度過於大膽，不少家長擔心小朋友極有可能看到相關情節，亦有不少網民認為場面過火，甚至揚言要向監管機構投訴。對此，通訊事務管理局（通訊局）16日回覆傳媒查詢時證實，截至16日為止，共接獲28宗相關劇集的投訴，當中高達25宗均針對15日播出的最新一集。

褪去衣衫。（劇集截圖）

褲都除埋。（劇集截圖）

當局按程序審視有否違規

通訊局發言人表示，目前正按照既定程序處理有關投訴，會進一步審視相關集數內容是否違規。今次陳瀅突破框框的演出雖然成功掀起話題與爆點，但也意外引發觀眾對於電視黃金時段播出劇集尺度的討論與爭議。

褲都除埋。（劇集截圖）

以為完？仲有！（劇集截圖）

唔止呀！仲有！（劇集截圖）

連Bra都除埋。（劇集截圖）

被Chilam推開雙腿拍照。（劇集截圖）

無綫歷年多部劇集曾遭投訴

事實上，無綫劇集遭到觀眾投訴並非首次，過去亦有多齣劇集因挑戰電視尺度極限而成為全城討論焦點。2023年5月播出的《一舞傾城》，劇中包含多場大膽床戲、SM虐戀，以及繼父企圖強暴繼女等極具爭議的重口味情節。播出後廣管部門接獲多宗公眾投訴，指相關場面過度暴力、色情且意識不良，在黃金時段播放極不恰當。

戲中蔡潔幾乎被李嘉強姦。（《一舞傾城》劇集截圖）

於2012年10月底首播的《名媛望族》，首周播出後就曾共收到32宗投訴，劇中楊茜堯（楊怡）與劉松仁的「咬唇激吻」色誘戲碼轟動一時，甚至被網民指「咬到鼻頂」，加上劇中包含多場情慾戲及凌辱橋段，被觀眾狠批尺度過大、畫面過於鹹濕及意識不良，引發大量觀眾集體向通訊局投訴。

2012年《名媛望族》劉松仁與楊怡對手戲。（劇照）

在《美麗戰場》中，由蔣家旻飾演的奸角「反骨琪」遭迷奸及強暴，集齊暴力、血腥與強迫元素，畫面呈現相當直接，同樣引起觀眾極大反感，不少家長指責該類暴力色情情節在合家歡時段播出會對青少年造成不良影響。