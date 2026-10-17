李修賢罕晒全家福混血外孫極吸睛　坦言如今僅與兩圈中人聯絡

現年74歲的李修賢，近日接受資深傳媒人汪曼玲主持的節目《快拍.曼鏡頭》專訪。他在訪談中除了暢談當年發掘影帝張家輝的往事，以及對恩師張徹導演的感激之情外，更公開了多張溫馨全家福合照，分享了與妻子相伴47年及三個混血外孫繞膝的幸福晚年生活。

李修賢近日接受資深傳媒人汪曼玲主持的節目《快拍.曼鏡頭》專訪。（Youtube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

談昔日提攜張家輝經過

李修賢回憶當年籌拍電影《壯志雄心》時，看中曾在少年警察學校受訓且擔任過4年正職警員的張家輝，便大膽起用他擔綱男主角，並安排他兼任場記學習拍攝與剪接。隨後，他更指點張家輝轉投亞視磨練演技。對於張家輝的輝煌成就，李修賢謙虛表示全是對方自己努力爭氣的結果。

李修賢回憶當年籌拍電影《壯志雄心》時發掘張家輝過程。（Youtube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

李修賢回憶當年籌拍電影《壯志雄心》時發掘張家輝過程。（Youtube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

如今少與圈中人聯絡

隨著歲月流逝，李修賢坦言自己現時已很少與圈中人士聯絡，平日維持密切往來的舊友僅剩下姜大衛和黃家禧，過著淡泊自在的生活。李修賢在戲外是一位專一顧家的好丈夫，與曾任職空姐的太太李月華相濡以沫47年，感情歷久彌新。他豁達地表示，如今只要家人身體健康、有正當職業，自己就十分滿足，平時在家與妻子悠閒聊天、開車品嚐美食，週末再與孫子玩樂，人生已別無所求。

李修賢與曾任職空姐的太太李月華相濡以沫47年。（Youtube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

李修賢平日維持密切往來的舊友僅剩下姜大衛和黃家禧。（Youtube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

李修賢三代同堂享天倫之樂

李修賢如今將生活重心全面回歸家庭，享受含飴弄孫的天倫之樂。在節目曝光的全家福照片中，李修賢夫婦與女兒還有她的澳洲籍丈夫、以及三名可愛的混血孩子溫馨同框，場面十分融洽。照片中的混血外孫們五官精緻、活潑可愛，李修賢與太太則滿臉笑容，盡顯慈愛。李修賢透露，女兒嫁給澳洲籍教師後育有三名孩子，每逢週末孫兒們便會直奔家中樓梯口翻找禮物，為此他與太太每週都要絞盡腦汁準備驚喜，晚年生活熱鬧又充實。

李修賢如今將生活重心全面回歸家庭，享受含飴弄孫的天倫之樂。

李修賢如今將生活重心全面回歸家庭，享受含飴弄孫的天倫之樂。

李修賢如今將生活重心全面回歸家庭，享受含飴弄孫的天倫之樂。

李修賢如今將生活重心全面回歸家庭，享受含飴弄孫的天倫之樂。