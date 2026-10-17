DJ SODA驚爆曾遭「爆樽攻擊」血流不止　行兇渣男為知名韓國男星

女團HUR+近來各自發展，團員C.Holly跟DJ SODA合唱新歌《花心大蘿蔔》，今合體辦記者會宣傳，大方分享遇到渣男的經驗。DJ SODA說跟初戀交往2年期間，因為對方酒後常常動粗，像是毆打她、摔破酒瓶攻擊，導致她左手臂內側留有5 厘米傷疤，令人怵目驚心。



C.Holly、DJ SODA同為白羊座，感情經歷同樣悽慘，C.Holly笑稱自己喜歡流氓，仰賴己身經驗寫出《花心大蘿蔔》，她解釋「過程是痛並快樂著」，把重點擺在愉快回憶上面。只是DJ SODA頻頻遇到渣男，前男友當時一口氣劈腿6個女生，還曾因感情事件鬧到警局：

我們在一起約3個月，知道他劈腿就立刻分手。

HUR+成員C.Holly頻與DJ SODA合體宣傳新歌《花心大蘿蔔》▼▼▼

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講起這段過往，DJ SODA仍憤恨不平，表示前男友是很有名的籃球選手，原本以為他跟舊愛已經分開，經友人告知才得知是重疊交往，含自己在內共有7名女性受害，決定組成「婦仇者聯盟」，她說：

我們一起成立群組，然後把男生拉進來痛罵。

而她15年前跟知名韓國Rapper交往，未料初戀竟是雙面人，「他不喝酒是天使，但一喝酒就會打人，有次砸碎酒瓶攻擊我」，當場血流不止，幸而沒有傷到動脈。

接連遇到數位渣男，DJ SODA坦言留有陰影，現在變得不相信男生，有考慮跟女生交往嗎？她連忙搖頭「沒有喜歡過女生」，想透過歌曲以及自己的經驗告誡女性：

謹慎交友、謹慎暈船。

更多韓國女神DJ SODA照片▼▼▼

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