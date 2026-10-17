地獄大狀｜與潘燦良車廂激吻　Jeffrey魏浚笙：親口親手親腳上陣

奇幻律政劇《地獄大狀》自開播以來掀起追劇熱潮。日前播出的第9集中，實力派劇帝潘燦良與人氣男神魏浚笙（Jeffrey）於私家車廂內上演一場極具震撼力的「世紀激吻」，引爆全網洗版狂呼「大癲」，更被封為全集MVP時刻。連潘燦良太太蘇玉華（阿蘇）看後亦忍不住於社交平台貼出二人熱吻截圖，爆笑發文「公審」。而面對部分觀眾對吻戲「借位造假」的質疑，Jeffrey偕同導演黃偉傑火速闢謠，力證絕無替身、百分百親自上陣。

「世紀激吻」引爆全網洗版狂呼「大癲」。（IG@jeffreyngai）

潘燦良車廂激吻Jeffrey魏浚笙。（FB@Vicky Wong 黃偉傑 - 導演）

潘燦良硬漢展現「少女味」獲封教科書演技

這場掀起現象級討論的車廂激吻戲，並非單純的傳統BL情節，而是源於極具戲劇張力的超自然設定。劇中潘燦良飾演思想保守、極度恐同的星級大狀「馬鈞豪」，在法庭上勝訴成功阻撓亡女馬思明（伍詠詩 飾）的同性伴侶將其遺體運返澳洲。心有不甘的女兒化成厲鬼「附身」親生父親，被上身後的潘燦良性情大變，主動色誘魏浚笙飾演的「阿Ben」並在車廂內瘋狂激吻，藉此讓林愷鈴在車外偷拍，以此作為要脅他放行遺體的談判籌碼。外形剛陽硬朗的潘燦良在被亡女附身後，將女同志初戀時的含羞答答、心跳加速等微妙表情拿捏得絲絲入扣，眼神流露出的「少女味」令觀眾嘆為觀止，紛紛讚嘆其演出出神入化。

心有不甘的女兒化成厲鬼「附身」親生父親，主動色誘魏浚笙。（劇集截圖）

網民質疑鏡頭借位假咀

由於畫面衝擊力過於龐大，播出後不少網民紛紛揣測二人是否純靠角度借位拍攝。魏浚笙先是幽默引用洪嘉豪人氣歌曲〈黑玻璃〉的歌詞笑稱：「接吻接到無法公開......愛，無直線，隨着引擎叫喊攜手轉彎。從影以來最突破的一場戲。」並直言難以假做。

眼見網絡討論持續升溫，Jeffrey今日正式於社交平台發文「認供」澄清：「由於網絡上充斥着太多疑問，所以本人決定一次過作出澄清：無錯，的確『轉波』（原文為『轉金銀』）、『打交』、『揸車』、『車上激吻』都係由我親口、親手、親腳上陣，絕無借位替身之嫌，望周知。」導演黃偉傑亦親自現身留言力挺：「作為導演，我親手親腳同親口證實，以上證供全部屬實！」兩人互動幽默風趣，徹底打消外界疑慮。

魏浚笙親自親口上陣。（Threads@jeffreyngai）

蘇玉華貼激吻照「公開問責」 導演大讚潘燦良零包袱落力演繹

導演黃偉傑在社交平台分享幕後點滴時透露，這場突破尺度的男男吻戲讓劇組上下承受極大壓力。但潘燦良自獲邀第一天起便展現高度專業，表明「只要劇情需要，點嘴都無問題」。拍攝當日兩位演員均極度放開懷抱，導演更盛讚潘燦良將情緒層次處理得「乾淨、微細、清晰」，是名副其實的「教科書級演技」。

劇集播出後，「正印」蘇玉華亦緊貼熱潮，大方在社交專頁上載老公與Jeffrey的車廂熱吻截圖，並配文調侃：「背住我搞啲咁嘅嘢！」引來大批藝人好友與網民紛紛留言朝聖。