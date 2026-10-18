AV女優篠田優引退3年　爆不倫格鬥家「已懷身孕」　男方人間蒸發

三年前無預警宣布引退、在業界擁有「最強美尻」稱號的女優篠田優（篠田ゆう）近期捲入不倫戀風波；爆料網紅ミステリア指出，篠田優疑似介入知名踢拳手梅野源治的婚姻、甚至已懷有身孕，ミステリア更進一步透露，整起不倫醜聞的爆料者不是別人，正是梅野源治的妻子。



大咖前女優爆淪小三 偷吃對象傳是他

ミステリア透過社群平台X指出，篠田優與知名格鬥家梅野源治發生不倫戀、甚至因此懷孕。相關貼文雖然沒有附上明確證據，仍在短期內吸引數百萬人瀏覽、甚至轉發該篇文章。

篠田優 篠田ゆう（Instagram@yushinoda0721）

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對此AV達人一劍浣春秋在《Play NO.1》分析，相關爆料並沒有確切的來源或證據，唯一的疑點僅有梅野源治確實突然刪掉了X帳號，加上Instagram、YouTube等社群平台也有一段時間沒更新，但不代表一定有婚外情發生。

日本知名格鬥家梅野源治（Instagram＠genji_umeno）

一劍浣春秋坦言，相關爆料之所以迅速擴散，不過是因為梅野源治突然人間蒸發，加上篠田優引退至今沒有再出現在大眾視野，否則就只是一則再普通不過的貼文而已。值得注意的是，Instagram上擁有24萬人追蹤的篠田優帳號「並非本人經營」，曾公開表明只有X帳號的篠田優，在三年前無預警刪除帳號後，神隱至今沒有任何消息。

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