震撼彈！AV女優篠田優傳引退 曾傳杜拜賣淫、長入AV排行榜Top10

今年32歲，有「最強美臀」稱號的AV女優篠田優竟傳出引退消息，震驚不少老司機，而AV達人「一劍浣春秋」更向篠田優經理人證實消息。



X（twitter)

隸屬「T-POWERS」事務所的篠田優出道至今13年，在AV界中屬於美熟女，而且有「最強美臀」，更長期打入AV女優排行榜top 10。不過，過往偶爾也會跟粉絲在社交平台互動的篠田優，由今年6月30日起突然神隱，忽然不再更新，連付費粉絲團都刪除，更被謠傳到杜拜賣春。

由於謠言滿天飛，今年8月篠田優曾回應傳言：「本來想要放著不管的。有人說我去杜拜賣身、有人說我沉迷牛郎，每一個都太假讓人很想笑。與其有時間不如用在自己的身上，請記得因果報應這句話」，當時波多野結衣、加藤綾野等同業都留言力撐。

X( twitter)

事實上，篠田優近年極少有新作推出，當時已有人懷疑是否跟隨三上悠亞的腳步決定引退？而今年8月一劍浣春秋在台灣成人展也詢問她的經紀人，當時對方回應指「應該沒有想退休啦」。

不過及後有粉絲發現，篠田優將社群平台、YouTube頻道全部刪除，原先的X(twitter)帳號已改名為應援，而AV達人一劍浣春秋也證實這消息。他昨日（31日）指早前在日本出差，篠田優經紀人向他確定引退消息，事務所已出盡力挽留，但篠田優去意已決，但未有透露引退原因，也不清楚將來是否會有告別作發行。