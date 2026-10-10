AV女優博多彩葉爆慘痛身世揭童年創傷　18歲離家出走斷絕父母關係

今年3月剛正式出道、頂著「法律系大學生」學霸光環的日本AV女優，近日公開吐露不為人知的悲慘身世！



她透露自己童年曾遭到「有毒父母」（毒親）的不當對待，16歲時甚至被強制安置於兒少保護機構長達半年，直到18歲離家出走後才徹底與雙親切割斷絕關係。這段比AV劇本還曲折的暗黑過去曝光後，引發大批粉絲震驚與心疼。

博多彩葉（Instagram@iroha0108_）

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16歲進保護機構「過生日像坐牢」！揭母親虐完她竟轉行當保母

知名AV達人一劍浣春秋在專欄撰文指出，博多彩葉日前讀到一篇探討「有毒父母」的文章產生強烈共鳴，因而勇敢揭開童年創傷。

博多彩葉坦言，16歲被送往兒少機構收容時，連生日都在裡面度過，當時感覺每分每秒都像在坐牢，完全失去自由與家庭溫暖。最讓她感慨諷刺的是，當年傷害她的母親，如今居然轉行擔任保母、每天照顧別人的小孩，讓她心中五味雜陳。

靠打工兼差咬牙考上法律系！自認起跑點不同痛恨命運不公

為了維持生計，博多彩葉當年被迫輟學並靠著不停打工賺取生活費，後來憑著頑強意志力邊工作邊取得同等學歷認證，最終順利考上法律系，成功靠自己翻轉人生。

提及入行契機，她坦言背負這種先天劣勢讓她非常痛苦，看著大家處於不同起跑線卻要套用相同規則競爭，心理相當不平衡，這也是她咬牙闖蕩娛樂圈的原因之一。

奉勸家庭美滿女孩「千萬別衝動入行」！背後辛酸引粉絲熱議

面對許多家庭生活美滿卻因好奇或衝動選擇入行的女孩，博多彩葉坦言實在無法理解，更以過來人身分特別勸告大家務必三思，切勿輕易踏入暗黑界。博多彩葉展現出超乎常人的韌性，也讓不少影迷為她的堅強頻頻加油打氣。

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