湯怡戴AI眼鏡秒變「超級家長」　 陳家樂大讚無人店零壓力體驗

藝人陳家樂（Carlos）及湯怡（Kathy）於本日(15日)出席智能眼鏡無人自助體驗店開幕盛典」，兩位星級家長除了日常工作外，亦會善用時間與子女相處。不過他們同時表示，現在小朋友所學習的知識比以前更加多更加複雜，曾經試過有時候令到他們「頭都大埋，唔知點答」。

湯怡戴上AI眼鏡秒變「超級家長」

二人成為智能眼鏡的星級用家，當然隨時一鏡在手，猶如變身器成為一位「超級家長」。Kathy早前與囡囡去藝術館欣賞展覽，在欣賞知名畫作的同時，Kathy立即啟動眼鏡的AI多模態交互功能，隨即可以搜尋該幅畫作的背景資料、畫家資料及所用到的繪畫技巧，並與囡囡分享。囡囡聽到後立即稱媽咪為百科全書，流露着崇拜的眼神，Kathy笑稱經此一事更了解到智能眼鏡的好處。

湯怡戴上AI眼鏡秒變「超級家長」。（公關提供）

陳家樂獲隊友激讚有型

剛渡過40歲生日的陳家樂剛剛從馬來西亞比賽後回港，最近亦要為新戲四出宣傳。Carlos表示智能眼鏡已經成為他的必備單品，其中他最為欣賞眼鏡的即時翻譯功能，只要戴上眼鏡便能夠提供即時翻譯，能夠支援多達89種以上語言，甚至可以立即進行資料蒐集，尋找不同的好去處和地道美食，Carlos更在馬來西亞期間用智能眼鏡為隊友「搵美食」，連隊友都大讚戴上AI眼鏡後的Carols格外醒神有型！

陳家樂戴ai眼鏡獲隊友激讚有型。（公關提供）

陳家樂湯怡親身體驗無人自助店

談及對全新門市的感受，陳家樂與湯怡均對現場的店舖氛圍給予極高評價。陳家樂興奮分享，店內最令他驚喜的是「零壓力體驗」，顧客可隨意拿起智能眼鏡試戴並體驗各項功能，過程完全無拘無束；配合店內極具前瞻性的科技感設計，宛如步入未來的潮流體驗空間，非常值得親身體驗。湯怡亦十分認同，並補充指店內的空間感十足，徹底擺脫了傳統科技店較為沉悶的感覺，營造出舒服自在的氛圍，讓大家能輕鬆投入並感受創新科技的魅力。