Angelababy活動生圖「眼紋現形」遭嫌老態　直播哽咽坦言：好難過

37歲大陸女星Angelababy（楊穎）近日因活動生圖流出，引發外界對她臉部細微紋路的討論，甚至出現「顯老」等評論。面對高清鏡頭下被放大的眼紋、法令紋，她在直播中坦言：「現在鏡頭真的很高清，而且大家要求真的很高，就是說你有眼紋、有法令紋，你顯老，我覺得好難想哭……但是沒有關係。」真實流露面對外貌評論的委屈，也引發網友對女明星「容貌焦慮」的討論。



近期Angelababy活動照片在網路曝光，因高清鏡頭將臉部細節完整呈現，部分網友放大檢視她的眼紋與法令紋，「顯老」話題隨之發酵。對此，她在直播時談及藝人面對鏡頭的壓力，直言現在的拍攝設備非常高清，外界對藝人的狀態要求也越來越高。

Angelababy近日因活動生圖流出，引發外界對她臉部細微紋路的討論，甚至出現「顯老」等評論。（微博圖片）

Angelababy活動生圖流出 法令紋、眼紋藏不住 坦言「委屈到想哭」：

+ 5

部分網友認為，衰老本就是自然過程，女藝人長期被外界以「少女感」、「凍齡」等標準審視，反而形成另一種無形壓力，Angelababy能直接說出「想哭」，反而讓人看到明星光鮮外表背後也有面對外貌評價時的脆弱。

也有另一派聲音認為，藝人外貌確實是工作形象的一部分，但不需要將一次活動照片或幾條負面評論過度放大。

延伸閱讀：黃曉明自爆「幫太多白眼狼」真心錯付 惹網民猜測暗諷Angelababy

+ 4

延伸閱讀：

「軟封殺」解封？Angelababy現身官方活動 驚人現況曝光

黃曉明被爆「再婚網紅女友葉珂」 女方閨密、助理同洩：已婚

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】